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وزير الأوقاف السوداني يبحث مع السفير السعودي سبل التعاون في الشؤون الدينية

أشاد بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة "كورونا"

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أكد الوزير السوداني خلال اللقاء أن وزارته تجد كل التعاون والاهتمام فيما يتعلق بالشؤون الدينية وفي مقدمتها الحج والعمرة والأوقاف.

وأشاد "مفرح" بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، وما قامت به من إجراءات احترافية وأنظمة وقوانين لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.

ومن جانب آخر، جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة الدائم على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع السودان، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من البرامج المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات وبرامج التدريب المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الأوقاف السوداني يبحث مع السفير السعودي سبل التعاون في الشؤون الدينية
سبق

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أكد الوزير السوداني خلال اللقاء أن وزارته تجد كل التعاون والاهتمام فيما يتعلق بالشؤون الدينية وفي مقدمتها الحج والعمرة والأوقاف.

وأشاد "مفرح" بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، وما قامت به من إجراءات احترافية وأنظمة وقوانين لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.

ومن جانب آخر، جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة الدائم على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع السودان، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من البرامج المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات وبرامج التدريب المختلفة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:15 AM

وزير الأوقاف السوداني يبحث مع السفير السعودي سبل التعاون في الشؤون الدينية

أشاد بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتفصيلاً، أكد الوزير السوداني خلال اللقاء أن وزارته تجد كل التعاون والاهتمام فيما يتعلق بالشؤون الدينية وفي مقدمتها الحج والعمرة والأوقاف.

وأشاد "مفرح" بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، وما قامت به من إجراءات احترافية وأنظمة وقوانين لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.

ومن جانب آخر، جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة الدائم على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع السودان، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من البرامج المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات وبرامج التدريب المختلفة.

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