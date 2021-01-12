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الجموع تواري جثمان رئيس نادي جازان الأدبي السابق.. وأمير جازان في مقدمة المعزين

"محمد بن ناصر" نوه بجهود ودور الراحل في تطوير الحركة الأدبية

شيعت الجموع عصر اليوم رئيس نادي جازان الأدبي السابق والكاتب بصحيفة سبق الشاعر والأديب أحمد بن إبراهيم الحربي بقرية البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وكان في مقدمة المعزين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي قام مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الراحل.

‏وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان.

ونوه أمير جازان بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال عمله رئيسًا لنادي جازان الأدبي وإسهاماته العديدة ومشاركته الشعرية في كل المحافل داخليًا وخارجيًا.

من جهة أخرى، عبّر أبناء وأفراد أسرة الفقيد الحربي عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

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الجموع تواري جثمان رئيس نادي جازان الأدبي السابق.. وأمير جازان في مقدمة المعزين
سبق

شيعت الجموع عصر اليوم رئيس نادي جازان الأدبي السابق والكاتب بصحيفة سبق الشاعر والأديب أحمد بن إبراهيم الحربي بقرية البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وكان في مقدمة المعزين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي قام مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الراحل.

‏وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان.

ونوه أمير جازان بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال عمله رئيسًا لنادي جازان الأدبي وإسهاماته العديدة ومشاركته الشعرية في كل المحافل داخليًا وخارجيًا.

من جهة أخرى، عبّر أبناء وأفراد أسرة الفقيد الحربي عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:03 PM

الجموع تواري جثمان رئيس نادي جازان الأدبي السابق.. وأمير جازان في مقدمة المعزين

"محمد بن ناصر" نوه بجهود ودور الراحل في تطوير الحركة الأدبية

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فهد كاملي - جازان
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4,563

شيعت الجموع عصر اليوم رئيس نادي جازان الأدبي السابق والكاتب بصحيفة سبق الشاعر والأديب أحمد بن إبراهيم الحربي بقرية البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، والذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وكان في مقدمة المعزين الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي قام مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الراحل.

‏وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان.

ونوه أمير جازان بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال عمله رئيسًا لنادي جازان الأدبي وإسهاماته العديدة ومشاركته الشعرية في كل المحافل داخليًا وخارجيًا.

من جهة أخرى، عبّر أبناء وأفراد أسرة الفقيد الحربي عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

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