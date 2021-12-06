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شاهد.. "القباع" يعلن الجاهزية لاستضافة "ملتقى القنفذة" وتوثيق أعماله في كتيب خاص

أشار إلى بدء العمل على تشكيل اللجان وإعداد الخطط الكفيلة بنجاح الملتقى

أكد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع جاهزية المحافظة لاستضافة الملتقى العلمي: تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور خلال الفترة من ٣-٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ بإشراف فرع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة وعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الإعلامية للملتقى، حيث نوّه إلى بدء العمل على تشكيل اللجان والاجتماع بها وإعداد الخطط الكفيلة بنجاح الملتقى وإظهاره بالشكل المطلوب، وذلك منذ صدور توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمتابعة مهام اللجان المنظمة للملتقى.

وأشار (القباع) إلى أن اختيار محافظة القنفذة لاستضافة الملتقى هذا العام يعد اختياراً موفقاً؛ لما تتمتع به المحافظة من إرث تاريخي وحضاري بالإضافة إلى وجود عدد كبير من أهالي المحافظة المتخصصين في هذا المجال، مع وجود جمعية حفظ التراث بالقنفذة والتي تعد الجمعية الثانية على مستوى المملكة.

وقال: يشهد عمل اللجان المنظمة للملتقى تنظيماً رائعاً، بمشاركة جميع القطاعات والأفراد في المحافظة، مع الاستعداد التام لاستقبال المتخصصين والمشاركين والضيوف، لإظهار المحافظة بما تستحقه تاريخياً وإعلامياً واقتصادياً، ما يشكل مردوداً إيجابياً للمحافظة وأهلها.

وكشف محافظ القنفذة عن العمل على توثيق الملتقى والبحوث التي ستعرض فيه عبر كتيب خاص من قبل فريق عمل قائم على ذلك بالتعاون مع جهة متخصصة، مقدماً شكره لشركاء النجاح في الملتقى من الجهات الحكومية في المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص، والمتابعة الدائمة لذلك من قبل جمعية حفظ التراث بالقنفذة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "القباع" يعلن الجاهزية لاستضافة "ملتقى القنفذة" وتوثيق أعماله في كتيب خاص
سبق

أكد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع جاهزية المحافظة لاستضافة الملتقى العلمي: تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور خلال الفترة من ٣-٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ بإشراف فرع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة وعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الإعلامية للملتقى، حيث نوّه إلى بدء العمل على تشكيل اللجان والاجتماع بها وإعداد الخطط الكفيلة بنجاح الملتقى وإظهاره بالشكل المطلوب، وذلك منذ صدور توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمتابعة مهام اللجان المنظمة للملتقى.

وأشار (القباع) إلى أن اختيار محافظة القنفذة لاستضافة الملتقى هذا العام يعد اختياراً موفقاً؛ لما تتمتع به المحافظة من إرث تاريخي وحضاري بالإضافة إلى وجود عدد كبير من أهالي المحافظة المتخصصين في هذا المجال، مع وجود جمعية حفظ التراث بالقنفذة والتي تعد الجمعية الثانية على مستوى المملكة.

وقال: يشهد عمل اللجان المنظمة للملتقى تنظيماً رائعاً، بمشاركة جميع القطاعات والأفراد في المحافظة، مع الاستعداد التام لاستقبال المتخصصين والمشاركين والضيوف، لإظهار المحافظة بما تستحقه تاريخياً وإعلامياً واقتصادياً، ما يشكل مردوداً إيجابياً للمحافظة وأهلها.

وكشف محافظ القنفذة عن العمل على توثيق الملتقى والبحوث التي ستعرض فيه عبر كتيب خاص من قبل فريق عمل قائم على ذلك بالتعاون مع جهة متخصصة، مقدماً شكره لشركاء النجاح في الملتقى من الجهات الحكومية في المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص، والمتابعة الدائمة لذلك من قبل جمعية حفظ التراث بالقنفذة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:52 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:58 AM

شاهد.. "القباع" يعلن الجاهزية لاستضافة "ملتقى القنفذة" وتوثيق أعماله في كتيب خاص

أشار إلى بدء العمل على تشكيل اللجان وإعداد الخطط الكفيلة بنجاح الملتقى

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
1,048

أكد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع جاهزية المحافظة لاستضافة الملتقى العلمي: تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور خلال الفترة من ٣-٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ بإشراف فرع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة وعدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الإعلامية للملتقى، حيث نوّه إلى بدء العمل على تشكيل اللجان والاجتماع بها وإعداد الخطط الكفيلة بنجاح الملتقى وإظهاره بالشكل المطلوب، وذلك منذ صدور توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمتابعة مهام اللجان المنظمة للملتقى.

وأشار (القباع) إلى أن اختيار محافظة القنفذة لاستضافة الملتقى هذا العام يعد اختياراً موفقاً؛ لما تتمتع به المحافظة من إرث تاريخي وحضاري بالإضافة إلى وجود عدد كبير من أهالي المحافظة المتخصصين في هذا المجال، مع وجود جمعية حفظ التراث بالقنفذة والتي تعد الجمعية الثانية على مستوى المملكة.

وقال: يشهد عمل اللجان المنظمة للملتقى تنظيماً رائعاً، بمشاركة جميع القطاعات والأفراد في المحافظة، مع الاستعداد التام لاستقبال المتخصصين والمشاركين والضيوف، لإظهار المحافظة بما تستحقه تاريخياً وإعلامياً واقتصادياً، ما يشكل مردوداً إيجابياً للمحافظة وأهلها.

وكشف محافظ القنفذة عن العمل على توثيق الملتقى والبحوث التي ستعرض فيه عبر كتيب خاص من قبل فريق عمل قائم على ذلك بالتعاون مع جهة متخصصة، مقدماً شكره لشركاء النجاح في الملتقى من الجهات الحكومية في المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص، والمتابعة الدائمة لذلك من قبل جمعية حفظ التراث بالقنفذة.

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