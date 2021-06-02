بالفيديو.. "يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك".. عمل حماسي لـ"الحرس" بالحد الجنوبي

أنتجت وزارة الحرس الوطني عملاً فنيًا حماسيًا يكشف جانبًا من المعنويات العالية والتضحيات التي تكون عليها قواته في الحد الجنوبي دفاعًا عن أرض الوطن.

ويعرض العمل قصيدة يتناولها المرابطون عبر الأجهزة اللاسلكية، وجاء مطلعها:

اضرب عسى ربي يسدّد مراميك

‏إن كان هم في ضلع وإلا في وادي

ركّز على الأهداف واللي بوصيك

احرص تخلي فرصةٍ للمعادي

يادارنا مادامنا فوق أراضيك

‏بنصير حنا أهل القرار السيادي



