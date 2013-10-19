مفتي المملكة يستقبل رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض
"الهذلول" يستعرض مناشط ومشاريع الجمعية ودورها في خدمة كتاب الله
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عبدالرحمن عبدالله الهذلول.
واستعرض الهذلول ما تقوم به الجمعية من مناشط ومشاريع ودورها المجتمعي في خدمة كتاب الله تعالى، فيما أشاد المفتي بجهود ومشاريع الجمعية، مؤكداً دعم القيادة الحكيمة لكتاب الله تعالى والعناية به.
مفتي المملكة يستقبل رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-19
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عبدالرحمن عبدالله الهذلول.
واستعرض الهذلول ما تقوم به الجمعية من مناشط ومشاريع ودورها المجتمعي في خدمة كتاب الله تعالى، فيما أشاد المفتي بجهود ومشاريع الجمعية، مؤكداً دعم القيادة الحكيمة لكتاب الله تعالى والعناية به.
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
07:08 PM
مفتي المملكة يستقبل رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض
"الهذلول" يستعرض مناشط ومشاريع الجمعية ودورها في خدمة كتاب الله
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عبدالرحمن عبدالله الهذلول.
واستعرض الهذلول ما تقوم به الجمعية من مناشط ومشاريع ودورها المجتمعي في خدمة كتاب الله تعالى، فيما أشاد المفتي بجهود ومشاريع الجمعية، مؤكداً دعم القيادة الحكيمة لكتاب الله تعالى والعناية به.