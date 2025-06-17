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واشنطن تعاقب "بشار الأسد" وزوجته و37 شخصًا وكيانًا تابعين لنظامه

"بومبيو" أشار إلى أن بلاده لن تكتفي بما فرضته

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى أنه يجب توقع فرض عقوبات أكثر بكثير على نظام "الأسد" خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر (كانون الأول).

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعاقب "بشار الأسد" وزوجته و37 شخصًا وكيانًا تابعين لنظامه
سبق

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى أنه يجب توقع فرض عقوبات أكثر بكثير على نظام "الأسد" خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر (كانون الأول).

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:05 PM

واشنطن تعاقب "بشار الأسد" وزوجته و37 شخصًا وكيانًا تابعين لنظامه

"بومبيو" أشار إلى أن بلاده لن تكتفي بما فرضته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى أنه يجب توقع فرض عقوبات أكثر بكثير على نظام "الأسد" خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر (كانون الأول).

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