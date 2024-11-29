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"أبا الخيل": فوهة "الوعبة" مزار هام وهيئة السياحة مهدت الطريق المؤدي لها

تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط

‬كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن فوهة الوعبة أو مقلع طمية حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلو مترات وبعمق 380 متراً وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتقع على بعد 254 كم من مدينة الطائف، ويكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون وهي عبارة عن فوهة بركان حدثت بهذا الشكل لأن الصهير البركاني عند صعوده قابله ماء أو في بيئة مائية فحصل فيها هبوط وهذه من نوع براكين تسمى "مار" تتكون بهذا الشكل.

وأكد "أبا الخيل"، أنها تعد مزاراً سياحياً منذ وقت ليس ببعيد، حيث إن هيئة السياحة وضعت لها لوحات إرشادية ومهدت الطريق المؤدي لها بالقرب من قرية أم الدوم، وهي في حرة كشب وتعرف بفوهة الوعبة وتكونت مع تكون حرة كشب والحرات البركانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": فوهة "الوعبة" مزار هام وهيئة السياحة مهدت الطريق المؤدي لها
سبق

‬كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن فوهة الوعبة أو مقلع طمية حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلو مترات وبعمق 380 متراً وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتقع على بعد 254 كم من مدينة الطائف، ويكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون وهي عبارة عن فوهة بركان حدثت بهذا الشكل لأن الصهير البركاني عند صعوده قابله ماء أو في بيئة مائية فحصل فيها هبوط وهذه من نوع براكين تسمى "مار" تتكون بهذا الشكل.

وأكد "أبا الخيل"، أنها تعد مزاراً سياحياً منذ وقت ليس ببعيد، حيث إن هيئة السياحة وضعت لها لوحات إرشادية ومهدت الطريق المؤدي لها بالقرب من قرية أم الدوم، وهي في حرة كشب وتعرف بفوهة الوعبة وتكونت مع تكون حرة كشب والحرات البركانية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:14 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:59 PM

"أبا الخيل": فوهة "الوعبة" مزار هام وهيئة السياحة مهدت الطريق المؤدي لها

تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط

A A A
عبدالله الراجحي - الطائف
0
1,133

‬كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن فوهة الوعبة أو مقلع طمية حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلو مترات وبعمق 380 متراً وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتقع على بعد 254 كم من مدينة الطائف، ويكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون وهي عبارة عن فوهة بركان حدثت بهذا الشكل لأن الصهير البركاني عند صعوده قابله ماء أو في بيئة مائية فحصل فيها هبوط وهذه من نوع براكين تسمى "مار" تتكون بهذا الشكل.

وأكد "أبا الخيل"، أنها تعد مزاراً سياحياً منذ وقت ليس ببعيد، حيث إن هيئة السياحة وضعت لها لوحات إرشادية ومهدت الطريق المؤدي لها بالقرب من قرية أم الدوم، وهي في حرة كشب وتعرف بفوهة الوعبة وتكونت مع تكون حرة كشب والحرات البركانية.

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