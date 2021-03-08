النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد: اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.. ولا إصابات أو خسائر بالأرواح

مصدر مسؤول في "الطاقة" يشجب محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

أهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حدٍ لهذه الاعتداءات الإرهابية

أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية السعودية، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة
سبق

أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية السعودية، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:46 AM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:00 AM

الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

أهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حدٍ لهذه الاعتداءات الإرهابية

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
758

أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية السعودية، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,678
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,137

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة