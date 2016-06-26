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جائزة الجوف للتميز تواصل جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة

يحصل الفائز في كل فرع على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال

تواصل لجنة التحكيم في جائزة الجوف للتميز والإبداع التي دشنها أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبد العزيز في نوفمبر المنصرم، جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة، وذلك بعد إغلاق باب استقبال المشاركات في الجائزة الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، تهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين بالمنطقة وفقاً لمعايير ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الريادة في التميز والإبداع.

وتهدف الجائزة أيضاً إلى خلق بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وشملت الجائزة اثني عشر مجالاً وهي: التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية الاجتماعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، الثقافة والفنون، النشاط الرياضي، والمشاركة المجتمعية.

ويحصل الفائز في كل فرع من الفروع الـ 12 على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأتاحت أمانة الجائزة التسجيل بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني فقط، حيث يعتبر طلب الترشح مكتملاً بعد رفع الشواهد والأدلة المدعمة والوثائق وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

وفي هذا الصدد، نوه أمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني بالمتابعة الدائمة التي تحظى بها الجائزة من لدن أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشيراً إلى اهتمام أمير الجوف بكل ما من شأنه تعزيز فرص الارتقاء بمجالات الجائزة وإثراء روح المنافسة لتحقيق التميز والإبداع بين أفراد ومؤسسات مجتمع الجوف.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف الجوف جائزة الجوف للتميز والإبداع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جائزة الجوف للتميز تواصل جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة
سبق

تواصل لجنة التحكيم في جائزة الجوف للتميز والإبداع التي دشنها أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبد العزيز في نوفمبر المنصرم، جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة، وذلك بعد إغلاق باب استقبال المشاركات في الجائزة الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، تهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين بالمنطقة وفقاً لمعايير ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الريادة في التميز والإبداع.

وتهدف الجائزة أيضاً إلى خلق بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وشملت الجائزة اثني عشر مجالاً وهي: التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية الاجتماعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، الثقافة والفنون، النشاط الرياضي، والمشاركة المجتمعية.

ويحصل الفائز في كل فرع من الفروع الـ 12 على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأتاحت أمانة الجائزة التسجيل بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني فقط، حيث يعتبر طلب الترشح مكتملاً بعد رفع الشواهد والأدلة المدعمة والوثائق وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

وفي هذا الصدد، نوه أمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني بالمتابعة الدائمة التي تحظى بها الجائزة من لدن أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشيراً إلى اهتمام أمير الجوف بكل ما من شأنه تعزيز فرص الارتقاء بمجالات الجائزة وإثراء روح المنافسة لتحقيق التميز والإبداع بين أفراد ومؤسسات مجتمع الجوف.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:53 PM

جائزة الجوف للتميز تواصل جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة

يحصل الفائز في كل فرع على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تواصل لجنة التحكيم في جائزة الجوف للتميز والإبداع التي دشنها أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبد العزيز في نوفمبر المنصرم، جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة، وذلك بعد إغلاق باب استقبال المشاركات في الجائزة الاثنين الماضي.

وتفصيلاً، تهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين بالمنطقة وفقاً لمعايير ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الريادة في التميز والإبداع.

وتهدف الجائزة أيضاً إلى خلق بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وشملت الجائزة اثني عشر مجالاً وهي: التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية الاجتماعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، الثقافة والفنون، النشاط الرياضي، والمشاركة المجتمعية.

ويحصل الفائز في كل فرع من الفروع الـ 12 على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأتاحت أمانة الجائزة التسجيل بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني فقط، حيث يعتبر طلب الترشح مكتملاً بعد رفع الشواهد والأدلة المدعمة والوثائق وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

وفي هذا الصدد، نوه أمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني بالمتابعة الدائمة التي تحظى بها الجائزة من لدن أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشيراً إلى اهتمام أمير الجوف بكل ما من شأنه تعزيز فرص الارتقاء بمجالات الجائزة وإثراء روح المنافسة لتحقيق التميز والإبداع بين أفراد ومؤسسات مجتمع الجوف.

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