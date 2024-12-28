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شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، هم مقيم، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة، وسرقة ما تحويه من مقتنيات.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، هم مقيم، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة، وسرقة ما تحويه من مقتنيات.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:36 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:47 PM

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، هم مقيم، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة، وسرقة ما تحويه من مقتنيات.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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