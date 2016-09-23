وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

دانت الحكومة الأردنية الليلة الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-23 دانت الحكومة الأردنية الليلة الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 12:42 AM

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها





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دانت الحكومة الأردنية الليلة الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.