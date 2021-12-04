"إغاثي الملك سلمان" يضخ 3 ملايين لتر مياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة خلال أسبوع

المركز يُواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات عدة داخل اليمن

واصَلَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديريات: (ميدي، وحرض، وحيران، وعبس) بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وشهدت الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م، في محافظة حجة، ضخ 2.913.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 729.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 55 نقلةً مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 8 حملات رشٍّ يَرَقيّ، و4 حملات للرش الضبابي، وتوزيع 350 حقيبة للنظافة الشخصية.

وفي مديرية في محافظة صعدة، تم ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.