النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "دار السمار": ميزانية الخير والبركة تتحدى كل الصعاب

أكد أن القيادة وضعت "صحة الإنسان" كأولوية قصوى

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإعلان الميزانية العامة للمملكة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أنها ميزانية خير وبركة رُغم كُل الصعاب التي ألمت بالعالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال: ما تضمنته هذه الميزانية من وضع صحة الإنسان كأولوية قصوى أكدت حِرص هذه الدولة المُباركة وحكامها على كُل خير لأبناء ومقيمي هذا البلد المِعطاء، وأن المملكة العربية السعودية بلد الخير والحكمة.

وأضاف: ما رأيناه أمس في هذه الميزانية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة دائماً في المُقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حُكامها واللحمة الوطنية والترابط الوطيد بين الشعب والحكومة الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديين وفي ظل هذه البلاد الغالية.

وأردف "سمار": الميزانية حملت معها البشرى السارة لنا كمواطنين في أننا من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بفضل الله أولاً ومن ثم فضل القيادة الرشيدة.

رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار الميزانية العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "دار السمار": ميزانية الخير والبركة تتحدى كل الصعاب
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإعلان الميزانية العامة للمملكة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أنها ميزانية خير وبركة رُغم كُل الصعاب التي ألمت بالعالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال: ما تضمنته هذه الميزانية من وضع صحة الإنسان كأولوية قصوى أكدت حِرص هذه الدولة المُباركة وحكامها على كُل خير لأبناء ومقيمي هذا البلد المِعطاء، وأن المملكة العربية السعودية بلد الخير والحكمة.

وأضاف: ما رأيناه أمس في هذه الميزانية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة دائماً في المُقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حُكامها واللحمة الوطنية والترابط الوطيد بين الشعب والحكومة الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديين وفي ظل هذه البلاد الغالية.

وأردف "سمار": الميزانية حملت معها البشرى السارة لنا كمواطنين في أننا من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بفضل الله أولاً ومن ثم فضل القيادة الرشيدة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:19 PM

رئيس "دار السمار": ميزانية الخير والبركة تتحدى كل الصعاب

أكد أن القيادة وضعت "صحة الإنسان" كأولوية قصوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
711

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإعلان الميزانية العامة للمملكة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أنها ميزانية خير وبركة رُغم كُل الصعاب التي ألمت بالعالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال: ما تضمنته هذه الميزانية من وضع صحة الإنسان كأولوية قصوى أكدت حِرص هذه الدولة المُباركة وحكامها على كُل خير لأبناء ومقيمي هذا البلد المِعطاء، وأن المملكة العربية السعودية بلد الخير والحكمة.

وأضاف: ما رأيناه أمس في هذه الميزانية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة دائماً في المُقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حُكامها واللحمة الوطنية والترابط الوطيد بين الشعب والحكومة الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديين وفي ظل هذه البلاد الغالية.

وأردف "سمار": الميزانية حملت معها البشرى السارة لنا كمواطنين في أننا من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بفضل الله أولاً ومن ثم فضل القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة