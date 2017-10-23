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"الشعلان" يدعو للمشاركة في حملة تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله

تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق

دعى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان ، جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في حملة التطوع لتشجير المحمية عبر الرابط: https://2u.pw/UKaRI

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق (قبه - لينه - تربه) خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى نوفمبر 2022 بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت أول أمس الخميس حملة تشجير المحمية بنثر بذور النباتات البرية الموسمية على مسافة 2 مليون م²، باستخدام التقنية الحديثة عبر طائرات الدرونز في فياض الحجرة في الجزء الشمالي الشرقي من المحمية الواقع ضمن نطاق مركز لينه.

‏وقال عبدالله بن مهنا أبا الخيل، بعد نجاح تجربة نثر البذور بالطريقة المبتكرة: "نفتخر بتنفيذ عمليات نثر البذور باستخدام الدرونز وعمليات المسح الجوي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن ‎مبادرة السعودية الخضراء".

وتابع "أبا الخيل": "تم تصميم وتصنيع جهاز وخزان خاص لنثر البذور بدائرة قطرها 6 - 8 متر لكل ثانية بأيدٍ وعقول سعودية 100 %".

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "عمليات نثر البذور في محمية الإمام تركي بن عبدالله نفذناها بطاقم سعودي، وأجهزة نثر مصنعة ومصممة 100 % في السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشعلان" يدعو للمشاركة في حملة تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله
سبق

دعى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان ، جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في حملة التطوع لتشجير المحمية عبر الرابط: https://2u.pw/UKaRI

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق (قبه - لينه - تربه) خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى نوفمبر 2022 بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت أول أمس الخميس حملة تشجير المحمية بنثر بذور النباتات البرية الموسمية على مسافة 2 مليون م²، باستخدام التقنية الحديثة عبر طائرات الدرونز في فياض الحجرة في الجزء الشمالي الشرقي من المحمية الواقع ضمن نطاق مركز لينه.

‏وقال عبدالله بن مهنا أبا الخيل، بعد نجاح تجربة نثر البذور بالطريقة المبتكرة: "نفتخر بتنفيذ عمليات نثر البذور باستخدام الدرونز وعمليات المسح الجوي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن ‎مبادرة السعودية الخضراء".

وتابع "أبا الخيل": "تم تصميم وتصنيع جهاز وخزان خاص لنثر البذور بدائرة قطرها 6 - 8 متر لكل ثانية بأيدٍ وعقول سعودية 100 %".

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "عمليات نثر البذور في محمية الإمام تركي بن عبدالله نفذناها بطاقم سعودي، وأجهزة نثر مصنعة ومصممة 100 % في السعودية".

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
12:44 AM

"الشعلان" يدعو للمشاركة في حملة تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله

تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق

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منصور الشلاقي - الرياض
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دعى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان ، جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في حملة التطوع لتشجير المحمية عبر الرابط: https://2u.pw/UKaRI

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، مقسمة على 3 مناطق (قبه - لينه - تربه) خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى نوفمبر 2022 بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء.

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت أول أمس الخميس حملة تشجير المحمية بنثر بذور النباتات البرية الموسمية على مسافة 2 مليون م²، باستخدام التقنية الحديثة عبر طائرات الدرونز في فياض الحجرة في الجزء الشمالي الشرقي من المحمية الواقع ضمن نطاق مركز لينه.

‏وقال عبدالله بن مهنا أبا الخيل، بعد نجاح تجربة نثر البذور بالطريقة المبتكرة: "نفتخر بتنفيذ عمليات نثر البذور باستخدام الدرونز وعمليات المسح الجوي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن ‎مبادرة السعودية الخضراء".

وتابع "أبا الخيل": "تم تصميم وتصنيع جهاز وخزان خاص لنثر البذور بدائرة قطرها 6 - 8 متر لكل ثانية بأيدٍ وعقول سعودية 100 %".

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "عمليات نثر البذور في محمية الإمام تركي بن عبدالله نفذناها بطاقم سعودي، وأجهزة نثر مصنعة ومصممة 100 % في السعودية".

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