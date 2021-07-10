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الأخضر تحت 17 عامًا يواصل إعداده بمعسكر مصر .. بقيادة "الحربي"

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مصر، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران الاستلام والتسليم الموجه، أعقبه مران التسديد وإنهاء الهجمة، لتختتم الحصة بمران تكتيكي.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 17 عامًا يواصل إعداده بمعسكر مصر .. بقيادة "الحربي"
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مصر، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران الاستلام والتسليم الموجه، أعقبه مران التسديد وإنهاء الهجمة، لتختتم الحصة بمران تكتيكي.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:38 PM

الأخضر تحت 17 عامًا يواصل إعداده بمعسكر مصر .. بقيادة "الحربي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مصر، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران الاستلام والتسليم الموجه، أعقبه مران التسديد وإنهاء الهجمة، لتختتم الحصة بمران تكتيكي.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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