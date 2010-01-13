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بـ 300 ساعة بث مباشر.. "الصحراء" تغطي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

استضافت 150 شخصية وأفلاماً وثائقية وعرض تاريخ "المزاين"

شاركت قناة الصحراء الفضائية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة وذلك عبر أكثر من 300 ساعة بث مباشر، واستضافت أكثر من 150 ضيفاً من ملاك الإبل والشعراء والمنشدين، وكذلك ضيوف من دول مجلس التعاون، ومن أوروبا وشخصيات كبيرة.

وأوضح المدير التنفيذي للقناة معيض العتيبي أن جهود القناة في المهرجان الذي يقوم عليه نادي الإبل شملت المساهمة في التوعية البيئية، مسابقة ثقافية وجوائز نقدية، تسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية، نشر الحالة اليومية الجوية للمهرجان، صناعة أفلام وثائقية عن أبرز ملاك الإبل المشاركين منذ تأسيس مهرجانات المزاين.

وأضاف "العتيبي" أن رئيس مجلس إدارة قناة الصحراء الشيخ مشعل بن خالد بن حثلين قد قام بزيارة تفقدية لمقر القناة بالمهرجان، زار فيها طواقم العمل وحثهم على التميز والمهنية في تغطية أخبار المهرجان، من خلال ما تمتلكه القناة من كوادر وإمكانيات تعكس اهتمامها بالموروث الشعبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية عامة وقد انطلقت في العام 2007.

الجدير بالذكر أن قناة “الصحراء تهتم بعرض باقة محتوى شعبي متميز، وبألوان متعددة من الشعر العربي بمختلف أنواعه، بمختلف الدول العربية، سواء كانت السعودية ودول الخليج وغيرها، وتهتم بالموروث الشعبي والإبل وغيرها بهدف إلى استمتاع جميع المشاهدين.

وتتصدر القناة وباستمرار المراكز الأولى من بين القنوات الشعبية العربية في ترتيب الأكثر مشاهدة حسب "إبسوس 2020"؛ ما يجعلها الخيار الأول لمحبي الموروث العربي منذ 15 عاماً، وما زالت الصحراء تنقل الصورة بكامل تفاصيلها للمشاهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 300 ساعة بث مباشر.. "الصحراء" تغطي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

شاركت قناة الصحراء الفضائية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة وذلك عبر أكثر من 300 ساعة بث مباشر، واستضافت أكثر من 150 ضيفاً من ملاك الإبل والشعراء والمنشدين، وكذلك ضيوف من دول مجلس التعاون، ومن أوروبا وشخصيات كبيرة.

وأوضح المدير التنفيذي للقناة معيض العتيبي أن جهود القناة في المهرجان الذي يقوم عليه نادي الإبل شملت المساهمة في التوعية البيئية، مسابقة ثقافية وجوائز نقدية، تسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية، نشر الحالة اليومية الجوية للمهرجان، صناعة أفلام وثائقية عن أبرز ملاك الإبل المشاركين منذ تأسيس مهرجانات المزاين.

وأضاف "العتيبي" أن رئيس مجلس إدارة قناة الصحراء الشيخ مشعل بن خالد بن حثلين قد قام بزيارة تفقدية لمقر القناة بالمهرجان، زار فيها طواقم العمل وحثهم على التميز والمهنية في تغطية أخبار المهرجان، من خلال ما تمتلكه القناة من كوادر وإمكانيات تعكس اهتمامها بالموروث الشعبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية عامة وقد انطلقت في العام 2007.

الجدير بالذكر أن قناة “الصحراء تهتم بعرض باقة محتوى شعبي متميز، وبألوان متعددة من الشعر العربي بمختلف أنواعه، بمختلف الدول العربية، سواء كانت السعودية ودول الخليج وغيرها، وتهتم بالموروث الشعبي والإبل وغيرها بهدف إلى استمتاع جميع المشاهدين.

وتتصدر القناة وباستمرار المراكز الأولى من بين القنوات الشعبية العربية في ترتيب الأكثر مشاهدة حسب "إبسوس 2020"؛ ما يجعلها الخيار الأول لمحبي الموروث العربي منذ 15 عاماً، وما زالت الصحراء تنقل الصورة بكامل تفاصيلها للمشاهد.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:30 PM

بـ 300 ساعة بث مباشر.. "الصحراء" تغطي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

استضافت 150 شخصية وأفلاماً وثائقية وعرض تاريخ "المزاين"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
1
1,081

شاركت قناة الصحراء الفضائية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة وذلك عبر أكثر من 300 ساعة بث مباشر، واستضافت أكثر من 150 ضيفاً من ملاك الإبل والشعراء والمنشدين، وكذلك ضيوف من دول مجلس التعاون، ومن أوروبا وشخصيات كبيرة.

وأوضح المدير التنفيذي للقناة معيض العتيبي أن جهود القناة في المهرجان الذي يقوم عليه نادي الإبل شملت المساهمة في التوعية البيئية، مسابقة ثقافية وجوائز نقدية، تسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية، نشر الحالة اليومية الجوية للمهرجان، صناعة أفلام وثائقية عن أبرز ملاك الإبل المشاركين منذ تأسيس مهرجانات المزاين.

وأضاف "العتيبي" أن رئيس مجلس إدارة قناة الصحراء الشيخ مشعل بن خالد بن حثلين قد قام بزيارة تفقدية لمقر القناة بالمهرجان، زار فيها طواقم العمل وحثهم على التميز والمهنية في تغطية أخبار المهرجان، من خلال ما تمتلكه القناة من كوادر وإمكانيات تعكس اهتمامها بالموروث الشعبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية عامة وقد انطلقت في العام 2007.

الجدير بالذكر أن قناة “الصحراء تهتم بعرض باقة محتوى شعبي متميز، وبألوان متعددة من الشعر العربي بمختلف أنواعه، بمختلف الدول العربية، سواء كانت السعودية ودول الخليج وغيرها، وتهتم بالموروث الشعبي والإبل وغيرها بهدف إلى استمتاع جميع المشاهدين.

وتتصدر القناة وباستمرار المراكز الأولى من بين القنوات الشعبية العربية في ترتيب الأكثر مشاهدة حسب "إبسوس 2020"؛ ما يجعلها الخيار الأول لمحبي الموروث العربي منذ 15 عاماً، وما زالت الصحراء تنقل الصورة بكامل تفاصيلها للمشاهد.

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