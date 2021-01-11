النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسك الخيرية" تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي "على قيد النجاح"

لتوثيق رحلة الإنجاز نحو تمكين الشباب في ظل تحديات "كورونا"

عرضت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" اليوم الاثنين، للمرة الأولى، فيلمها الوثائقي (على قيد النجاح)، الذي يوثِّق رحلة الإنجاز التي خاضتها المؤسسة العام الماضي في خضم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، عُرض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك - U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة "مسك الخيرية" المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديري برامج المؤسسة، وممثلين عن وزارتَي الصحة والتجارة، وعدد من قادة الرأي والمؤثرين.

وعلى هامش العرض الأول عقدت "مسك الخيرية" جلسة حوارية، شارك فيها منتج الفيلم عمر المقري، وعددٌ من مديري برامج "مسك الخيرية"، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم، وقصة نجاح "مسك الخيرية" في العام الماضي.

ويعرض فيلم (على قيد النجاح) التطور الزمني للإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المختصة بالسعودية العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ابتداء من تعليق الحضور إلى مقار العمل، وانتهاء بمرحلة الإغلاق، ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة، ويحافظ على نهج صناعة الأثر، وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.

ويوثق الفيلم كيف واصلت مؤسسة مسك الخيرية تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة، وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية، تفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية، مكنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم أمام الجمهور العام قريبًا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الإلكتروني misk.org.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسك الخيرية" تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي "على قيد النجاح"
سبق

عرضت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" اليوم الاثنين، للمرة الأولى، فيلمها الوثائقي (على قيد النجاح)، الذي يوثِّق رحلة الإنجاز التي خاضتها المؤسسة العام الماضي في خضم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، عُرض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك - U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة "مسك الخيرية" المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديري برامج المؤسسة، وممثلين عن وزارتَي الصحة والتجارة، وعدد من قادة الرأي والمؤثرين.

وعلى هامش العرض الأول عقدت "مسك الخيرية" جلسة حوارية، شارك فيها منتج الفيلم عمر المقري، وعددٌ من مديري برامج "مسك الخيرية"، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم، وقصة نجاح "مسك الخيرية" في العام الماضي.

ويعرض فيلم (على قيد النجاح) التطور الزمني للإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المختصة بالسعودية العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ابتداء من تعليق الحضور إلى مقار العمل، وانتهاء بمرحلة الإغلاق، ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة، ويحافظ على نهج صناعة الأثر، وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.

ويوثق الفيلم كيف واصلت مؤسسة مسك الخيرية تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة، وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية، تفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية، مكنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم أمام الجمهور العام قريبًا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الإلكتروني misk.org.sa.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:47 PM

"مسك الخيرية" تحتفي بعرض فيلمها الوثائقي "على قيد النجاح"

لتوثيق رحلة الإنجاز نحو تمكين الشباب في ظل تحديات "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
126

عرضت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" اليوم الاثنين، للمرة الأولى، فيلمها الوثائقي (على قيد النجاح)، الذي يوثِّق رحلة الإنجاز التي خاضتها المؤسسة العام الماضي في خضم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، عُرض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك - U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة "مسك الخيرية" المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديري برامج المؤسسة، وممثلين عن وزارتَي الصحة والتجارة، وعدد من قادة الرأي والمؤثرين.

وعلى هامش العرض الأول عقدت "مسك الخيرية" جلسة حوارية، شارك فيها منتج الفيلم عمر المقري، وعددٌ من مديري برامج "مسك الخيرية"، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم، وقصة نجاح "مسك الخيرية" في العام الماضي.

ويعرض فيلم (على قيد النجاح) التطور الزمني للإجراءات الاحترازية التي طبّقتها الجهات المختصة بالسعودية العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ابتداء من تعليق الحضور إلى مقار العمل، وانتهاء بمرحلة الإغلاق، ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة، ويحافظ على نهج صناعة الأثر، وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.

ويوثق الفيلم كيف واصلت مؤسسة مسك الخيرية تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة، وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية، تفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية، مكنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم أمام الجمهور العام قريبًا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الإلكتروني misk.org.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,001
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة