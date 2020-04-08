بالصور .. المجلس البلدي وبلدية لينة يُطلقان "حقيبة السلامة" والفحص الحراري

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها القيادة في التعامل مع "كورونا"

أطلق المجلس البلدي بمركز لينة، بالإضافة إلى بلدية المركز، يوم أمس الثلاثاء؛ مبادرة بعنوان "حقيبة السلامة"، والفحص البصري عبر جهاز قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس، وذلك في سبيل تعزيز إجراءات الوقاية من جائحة كورونا المستجد.

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع مركز صحي لينة، والقوة الخاصة لأمن الطرق.

‎وتضمّنت المبادرة: توزيع حقائب احترازية وتوعوية تحتوي على "معقم طبي، قفازات، كمامات، بروشورات توعوية" على بعض الإدارت الحكومية، وكذلك المواطنون والمقيمون في الشوارع العامة والطرقات، بالإضافة إلى الفحص الحراري.

‎ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة مستوى الوعي بتعقيم اليدين، والالتزام بالإرشادات الطبية، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها قيادة المملكة الرشيدة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره؛ حفاظًا على صحة الجميع.

ومن جهته تقدّم رئيس المجلس البلدي لبلدية لينة، مشاري بن عبدالله الشريم، بالشكر والتقدير لصحيفة "سبق"؛ لتعاونها الدائم مع المجلس بنشر مبادراته الاجتماعية، ومشيدًا بدورها الإعلامي الرائد في خدمة الوطن والمواطن.

