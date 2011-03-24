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الملك وولي العهد يعزيان أسرة "الهليل" في وفاة والدهم

أمضى 80 عامًا مؤذنًا في الأفلاج.. وتوفي رافعًا سبابته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، الذي أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع في محافظة الأفلاج، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .

من جهتهم عبر أبناء وأسرة "الهليل" عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على مواساتهما وصادق تعازيهما في وفاة والدهم، مثمنين هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من القيادة الرشيدة، ومشاركة المواطنين أفراحهم وأتراحهم، داعين الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناتهما.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن وفاة أقدم المؤذنين في مركز البديع بمحافظة الأفلاج، وهو رافع السبابة يتشهد عن عمر يناهز 118 عامًا؛ إثر مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده، بعد أن أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.

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الملك وولي العهد يعزيان أسرة "الهليل" في وفاة والدهم
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، الذي أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع في محافظة الأفلاج، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .

من جهتهم عبر أبناء وأسرة "الهليل" عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على مواساتهما وصادق تعازيهما في وفاة والدهم، مثمنين هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من القيادة الرشيدة، ومشاركة المواطنين أفراحهم وأتراحهم، داعين الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناتهما.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن وفاة أقدم المؤذنين في مركز البديع بمحافظة الأفلاج، وهو رافع السبابة يتشهد عن عمر يناهز 118 عامًا؛ إثر مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده، بعد أن أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
05:51 PM

الملك وولي العهد يعزيان أسرة "الهليل" في وفاة والدهم

أمضى 80 عامًا مؤذنًا في الأفلاج.. وتوفي رافعًا سبابته

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، الذي أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع في محافظة الأفلاج، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .

من جهتهم عبر أبناء وأسرة "الهليل" عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على مواساتهما وصادق تعازيهما في وفاة والدهم، مثمنين هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من القيادة الرشيدة، ومشاركة المواطنين أفراحهم وأتراحهم، داعين الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناتهما.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن وفاة أقدم المؤذنين في مركز البديع بمحافظة الأفلاج، وهو رافع السبابة يتشهد عن عمر يناهز 118 عامًا؛ إثر مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده، بعد أن أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.

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