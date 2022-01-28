تمرين يخلّصك من ضغط الدم في 3 دقائق.. و4 نصائح تُكمل الصورة

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ارتفاع ضغط الدم هو السبب وراء العديد من النوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب، ويتم التعامل معه من قبل الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تستغرق الأدوية التي نستهلكها بعض الوقت حتى تعمل، وبالتالي فهي ليست الحل الأفضل لشخص يحتاج إلى مساعدة فورية.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

بحسب "only my health"، يقول الدكتور سوميت نيغام، الطبيب العام في مستشفى صحارى في لكناو بالهند، إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تدفع الدم في الشرايين بقوة دفع عالٍ، وهو ما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل مثل أمراض القلب، فكلما زاد الدم الذي يضخه قلبك في الشرايين، كلما ضاق الشريان.

لذلك فإن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية المفاجئة ومشاكل القلب ،وأفضل حل هو ممارسة الرياضة، قد يبدو هذا غير طبيعي ولكنه صحيح. هناك تمرين يمكن أن يقلل أعراض ارتفاع ضغط الدم في أقل من 3 دقائق.

كيف ينزل ضغط الدم في 3 دقائق؟

تستغرق الأدوية دقائق كثيرة لتساعدك فعلياً ويكون لها تأثير على جسمك وفي الوقت نفسه يمكن أن يساعدك تمرين واحد في 3 دقائق على خفض ضغط الدم المرتفع ومن ثم تلافي المشكلات التي قد تحدث نتيجة ذلك.

تمرين قابض اليد متساوي القياس

تمرين قابض اليد متساوي القياس هو الحل الذي يوصي به أيضا العديد من الأطباء وقد ثبتت فعاليته وفقا لدراسات مختلفة، ويتم باستخدام جهاز رياضي صغير لتقوية القبضة (Grippers)، وتساعد تقنية قابض اليد هذه على خفض ضغط الدم في غضون دقائق قليلة؛ لأنها تؤثر على ضغط الدم الانقباضي؛ حيث يمكن استخدام التمرين كإجراء يومي للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ولكن يجب عليك استشارة طبيبك كإجراء وقائي.

كيفية استخدام قابض اليد؟

الشيء الأساسي الذي يجب فعله هو الضغط على القابض وتحريره على فترات منتظمة، فما عليك إلا أن تضع إبهامك على جانب واحد من القابض والأصابع الأخرى على الجانب الآخر، ثم أمسك بالقابض بحيث يلمس راحة يدك، واضغط على القابض بإبهامك وأصابعك الثلاثة الأولى بشكل تدريجي ولا تتعجل في تحريره، افعل هذا باستمرار لمدة دقيقة تقريبا ثم استرح قليلا وعاود الكرة.

إذا تم القيام بهذا التمرين بانتظام، يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم في غضون 2-3 دقائق فقط من 8 إلى 10 مم زئبق، يمكنك أيضا القيام بهذا التمرين باستخدام الكرة اللينة أيضا والضغط عليها بنفس الطريقة.

ولتكتمل الإفادة، يمكن اتباع مجموعة من النصائح الوقائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كالتالى:



1. إجراء فحوصات طبية منتظمة

من الضروري الاستمرار في إجراء الفحوصات الطبية مرة كل بضعة أشهر، وهذا ينطبق على أولئك الذين لا يعانون من أي مشكلة صحية كبيرة أو مشاكل متعلقة بالقلب، ويجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب إجراء فحص طبي على الأقل مرة واحدة في الشهر، ويجب أن يكون لديهم أيضا جهاز ضغط الدم وأداة قياس السكر في الدم للقياس اليومي المنتظم.

2. التقليل من تناول الملح

يمكن أن يكون الصوديوم بكميات أكبر من اللازم ضارا جدا لمرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

3. حافظ على نشاطك وقم ببعض الأعمال البدنية

يمكن أن يقلل الاستمرار في ممارسة أنشطتك البدنية من مخاطر الإصابة بمشاكل ضغط الدم، ويمكن أن يساعدك في تنظيم ضغط الدم، حاول أن تشارك في بعض الأنشطة الرياضية أو التمارين لمدة 30 دقيقة بانتظام.

4. تجنب الأطعمة المصنعة أو الزيتية

يمكن أن تزيد الأطعمة الدهنية من تراكم الدهون في الأوعية الدموية، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن التدخين وتناول المشروبات الكحولية يزيدان من ضغط الدم ويؤديان إلى نوبات قلبية مفاجئة؛ لذلك يجب تجنب تناول أي من هذه المواد الغذائية، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أي حالة تتعلق بالقلب.

