زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-20
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 255 كيلومتراً جنوب مدينة سينابانج، وعلى عمق 10 كيلومترات .
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:20 AM
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 255 كيلومتراً جنوب مدينة سينابانج، وعلى عمق 10 كيلومترات .
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.