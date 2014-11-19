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الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي يحتفل باستقبال مليون زائر خلال 49 يوماً

بمعدل أكثر من 30% من إجمالي الزوار.. وأعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو"

أعلنت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، فيما تجاوز أكثر من 30 % من إجمالي عدد زوار معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية خلال 49 يوماً، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في مطلع أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح المملكة بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، الذي رافقته إيقاعات أوبريت "عاش سلمان" وانضمام فرقة "العرضة السعودية، وتوافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها دعوة جميع الزوار إلى الانضمام إلى حفل عشاء أقيم في حديقة النخيل الخارجية.

وكان جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قد نجح على مدار الأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، المستندة على ركائز أربع رئيسة تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، بالإضافة إلى مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويقدم جناح المملكة، على مدار 6 أشهر، ما يزيد عن 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي تغطي جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي ستأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويعد جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحاصلاً على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) مما يجعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي يحتفل باستقبال مليون زائر خلال 49 يوماً
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، فيما تجاوز أكثر من 30 % من إجمالي عدد زوار معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية خلال 49 يوماً، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في مطلع أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح المملكة بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، الذي رافقته إيقاعات أوبريت "عاش سلمان" وانضمام فرقة "العرضة السعودية، وتوافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها دعوة جميع الزوار إلى الانضمام إلى حفل عشاء أقيم في حديقة النخيل الخارجية.

وكان جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قد نجح على مدار الأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، المستندة على ركائز أربع رئيسة تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، بالإضافة إلى مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويقدم جناح المملكة، على مدار 6 أشهر، ما يزيد عن 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي تغطي جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي ستأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويعد جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحاصلاً على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) مما يجعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:20 PM

الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي يحتفل باستقبال مليون زائر خلال 49 يوماً

بمعدل أكثر من 30% من إجمالي الزوار.. وأعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، فيما تجاوز أكثر من 30 % من إجمالي عدد زوار معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية خلال 49 يوماً، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في مطلع أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح المملكة بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، الذي رافقته إيقاعات أوبريت "عاش سلمان" وانضمام فرقة "العرضة السعودية، وتوافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها دعوة جميع الزوار إلى الانضمام إلى حفل عشاء أقيم في حديقة النخيل الخارجية.

وكان جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قد نجح على مدار الأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، المستندة على ركائز أربع رئيسة تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، بالإضافة إلى مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي تأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويقدم جناح المملكة، على مدار 6 أشهر، ما يزيد عن 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي تغطي جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي ستأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

ويعد جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، وقد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحاصلاً على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) مما يجعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,242

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