النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة

لمتابعة صهاريج الخدمات البيئية.. كمرحلة أولى

أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة "عِلم" مشروع تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة "تصريح"، وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهُوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، والتوسع تدريجيًّا في مناطق المملكة المختلفة.

وأعلنت الشركة بذلك البدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الإلكترونية (Tasreeh.nwc.com.sa)، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح إلكترونيًّا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وقالت الشركة: منصة تصريح تهدف إلى تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي وحوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي، والتأكد من نظامية السائقين وتتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام "نقل، وصل" وأنظمة شركة عِلم.

وأضافت: عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهُوية بصرية موحدة أطلق عليها "بيئتي"، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية، وأنظمة النقل، وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة إلكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية، والمنظر الحضاري للصهاريج.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة
سبق

أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة "عِلم" مشروع تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة "تصريح"، وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهُوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، والتوسع تدريجيًّا في مناطق المملكة المختلفة.

وأعلنت الشركة بذلك البدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الإلكترونية (Tasreeh.nwc.com.sa)، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح إلكترونيًّا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وقالت الشركة: منصة تصريح تهدف إلى تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي وحوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي، والتأكد من نظامية السائقين وتتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام "نقل، وصل" وأنظمة شركة عِلم.

وأضافت: عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهُوية بصرية موحدة أطلق عليها "بيئتي"، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية، وأنظمة النقل، وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة إلكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية، والمنظر الحضاري للصهاريج.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
12:14 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:15 PM

"المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة

لمتابعة صهاريج الخدمات البيئية.. كمرحلة أولى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
761

أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة "عِلم" مشروع تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة "تصريح"، وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهُوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، والتوسع تدريجيًّا في مناطق المملكة المختلفة.

وأعلنت الشركة بذلك البدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الإلكترونية (Tasreeh.nwc.com.sa)، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح إلكترونيًّا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وقالت الشركة: منصة تصريح تهدف إلى تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي وحوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي، والتأكد من نظامية السائقين وتتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام "نقل، وصل" وأنظمة شركة عِلم.

وأضافت: عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهُوية بصرية موحدة أطلق عليها "بيئتي"، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية، وأنظمة النقل، وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة إلكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية، والمنظر الحضاري للصهاريج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,681
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,618
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,689
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,138

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة