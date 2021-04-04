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بلدية جدة التاريخية تغلق سوقاً شعبيّاً لم يلتزم بالتباعد الجسدي

خالف الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من فيروس كورونا

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة أحد الأسواق الشعبية في نطاق البلدية ج، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن الفرق الرقابية تابعت مهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية بنطاق بلدية جدة التاريخية؛ حيث تم رصد وجود حالات ازدحام العمالة والباعة والمتسوقين في السوق الشعبي، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الموقع بالإغلاق.

من جانبها أكدت أمانة محافظة جدة حرصها على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، معربة عن شكرها لسكان وزوار محافظة جدة على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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بلدية جدة التاريخية تغلق سوقاً شعبيّاً لم يلتزم بالتباعد الجسدي
سبق

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة أحد الأسواق الشعبية في نطاق البلدية ج، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن الفرق الرقابية تابعت مهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية بنطاق بلدية جدة التاريخية؛ حيث تم رصد وجود حالات ازدحام العمالة والباعة والمتسوقين في السوق الشعبي، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الموقع بالإغلاق.

من جانبها أكدت أمانة محافظة جدة حرصها على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، معربة عن شكرها لسكان وزوار محافظة جدة على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:11 PM

بلدية جدة التاريخية تغلق سوقاً شعبيّاً لم يلتزم بالتباعد الجسدي

خالف الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,386

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة أحد الأسواق الشعبية في نطاق البلدية ج، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية م. سامي ملا أن الفرق الرقابية تابعت مهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية بنطاق بلدية جدة التاريخية؛ حيث تم رصد وجود حالات ازدحام العمالة والباعة والمتسوقين في السوق الشعبي، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الموقع بالإغلاق.

من جانبها أكدت أمانة محافظة جدة حرصها على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، معربة عن شكرها لسكان وزوار محافظة جدة على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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