النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض

حالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة مساء اليوم وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، مناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك) من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأفاد المركز بأن الحالة بالمنطقة الشرقية تشمل النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا؛ فيما تشمل في الرياض: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والداودمي، والرين، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر).

وأضاف المركز، تشمل الحالة في القصيم كلًّا من: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، ‎والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ بينما في حائل تشمل: (الحائط، والسليمي، والسلمي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق) وتنتهي جميعا مع التاسعة مساء.

وحذّر المركز من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية على كل من: (الحدود الشمالية بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، والجوف) بكل من القريات ودومة الجندل وسكاكا، تنتهي مع الخامسة مساء.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، مناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك) من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأفاد المركز بأن الحالة بالمنطقة الشرقية تشمل النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا؛ فيما تشمل في الرياض: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والداودمي، والرين، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر).

وأضاف المركز، تشمل الحالة في القصيم كلًّا من: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، ‎والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ بينما في حائل تشمل: (الحائط، والسليمي، والسلمي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق) وتنتهي جميعا مع التاسعة مساء.

وحذّر المركز من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية على كل من: (الحدود الشمالية بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، والجوف) بكل من القريات ودومة الجندل وسكاكا، تنتهي مع الخامسة مساء.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:55 PM

رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض

حالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة مساء اليوم وتشمل محافظات عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
400

نبّه المركز الوطني للأرصاد، مناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك) من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأفاد المركز بأن الحالة بالمنطقة الشرقية تشمل النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا؛ فيما تشمل في الرياض: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والداودمي، والرين، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر).

وأضاف المركز، تشمل الحالة في القصيم كلًّا من: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، ‎والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ بينما في حائل تشمل: (الحائط، والسليمي، والسلمي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق) وتنتهي جميعا مع التاسعة مساء.

وحذّر المركز من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية على كل من: (الحدود الشمالية بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، والجوف) بكل من القريات ودومة الجندل وسكاكا، تنتهي مع الخامسة مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة