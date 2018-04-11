بدءًا من الغد.. طيران الإمارات يستأنف نقل المسافرين إلى بعض الوجهات
مع اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي كورونا
أعلنت مطارات دبي، اليوم السبت، أن طيران الإمارات سيستأنف نقل مسافرين إلى بعض الوجهات اعتبارًا من الغد، وذلك بعد اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مطارات دبي، أن المسافرين سيخضعون للمسح الحراري، لضمان سلامتهم.
ويأتي هذا القرار بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات يوم 24 مارس وحتى إشعار آخر.
الإمارات
طيران الإمارات
فيروس كورونا الجديد
بدءًا من الغد.. طيران الإمارات يستأنف نقل المسافرين إلى بعض الوجهات
محمد البقمي
سبق
2020-04-11
أعلنت مطارات دبي، اليوم السبت، أن طيران الإمارات سيستأنف نقل مسافرين إلى بعض الوجهات اعتبارًا من الغد، وذلك بعد اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مطارات دبي، أن المسافرين سيخضعون للمسح الحراري، لضمان سلامتهم.
ويأتي هذا القرار بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات يوم 24 مارس وحتى إشعار آخر.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:05 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM
بدءًا من الغد.. طيران الإمارات يستأنف نقل المسافرين إلى بعض الوجهات
مع اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي كورونا
أعلنت مطارات دبي، اليوم السبت، أن طيران الإمارات سيستأنف نقل مسافرين إلى بعض الوجهات اعتبارًا من الغد، وذلك بعد اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مطارات دبي، أن المسافرين سيخضعون للمسح الحراري، لضمان سلامتهم.
ويأتي هذا القرار بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات يوم 24 مارس وحتى إشعار آخر.