"التجارة" تشهِّر بمنشأة زوَّرت تاريخ إنتاج الأرز

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة، تزاول نشاط تجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام، وبالمدير المسؤول عنها؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بإدانتهما، وثبوت تورطهما في مخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية؛ وذلك بالغش بتعبئة (4000) كيس من الأرز ذات تاريخ محصول قديم في أكياس تحمل تواريخ جديدة، واختلاف النوع والتاريخ للمنتج المعبأ عن المنتج الأصلي، وتغيير بياناته التجارية.. وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمستهلكين لإيهامهم بجودة السلعة.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المنشأة.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.





وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.