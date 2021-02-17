فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفوز بالجائزة الأولى في "تمكنّي" للشابات السعوديات

ضمن حفل افتراضي نظّمته "بيبسيكو" و"إنجاز العرب" للاحتفال بمسيرة الفتيات السعوديات نحو ريادة الأعمال

نظّمت شركة بيبسيكو "الشركة العالمية للأغذية والمشروبات" من خلال منشأتها الخيرية مؤسسة بيبسيكو، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب، وبتنفيذ من مؤسسة إنجاز السعودية، حفلاً افتراضياً للإعلان عن الفائزات في مبادرة "تمكنّي" للشابات السعوديات رائدات الأعمال، ضمن برنامج بيبسيكو لتمكين المرأة السعودية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وتندرج هذه المسابقة كواحدة من أهم المراحل التعليمية ضمن البرنامج الذي استطاع تمكين أكثر من ٥٠٠ امرأة سعودية في مجال ريادة الأعمال بتنفيذ من مؤسسة إنجاز السعودية ومشاركة عدد من موظفي شركة بيبسيكو كمرشدين وملهمين.

وضمن الحفل، تم إعلان فوز فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 10000 دولار أمريكي لمشروعهن الرائد الذي يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتقديم نظام غذائي مستدام.

كما تمّ إعلان فوز فريق "SU" من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالجائزة الثانية والتي تبلغ قيمتها 6000 دولار أمريكي، وفاز فريق "Capsy" من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالجائزة الثالثة بقيمة 4000 دولار أمريكي، وذلك نظير تحويل رؤيتهما الريادية إلى مشاريع ملموسة.. إضافة إلى المكافأة المالية للفرق الفائزة، ستحصل الفرق الفائزة على برنامج إرشادي مع مؤسسة إنجاز العرب التي تعنى بتزويد الطلاب بالتعليم والتدريب، إضافة إلى محو الأمية المالية لضمان جاهزية القوى العاملة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التعاون المشترك والرؤية المشتركة لتعزيز مشاركة المرأة السعودية ودمجها في سوق العمل، إضافة إلى إدراجها في برامج تدريبية هادفة وتفاعلية تساعد على اكتساب خبرات معينة تدعم مسيرة ريادة الأعمال للمرأة السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

احتوى البرنامج الذي امتد لمدة سنة تقريبا ما يقارب ٥٠٠ طالبة جامعية من ٤ جامعات سعودية شريكة هي: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تأهّلت للمرحلة النهائية ٥٠ طالبة، شاركن ببرنامج إنجاز السعودية الشهير "برنامج الشركة" لتحويل أفكارهن الريادية الى مشاريع ضمن فئة الأغذية والمشروبات.

من جهة أخرى، تهدف مسابقة "تمكني" إلى اختيار الفرق الثلاثة الأقوى والأكثر ابتكاراً للحصول على تمويل من شركة بيبسيكو للانطلاق في مسيرتهن نحو ريادة الأعمال.

من جهته، أعرب تامر مسلم، نائب رئيس شركة بيبسيكو للصناعات الغذائية ومدير عام وحدة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق، عن سعادته بهذه الشراكة التي استطاعت ترجمة رؤية شركة بيبسيكو نحو تمكين المرأة السعودية الى نتائج ملموسة، وأضاف قائلاً: "كان تمكين المرأة السعودية وما زال من أولوياتنا في شركة بيبسيكو، فنحن نؤمن بها وبإمكاناتها، ونثق بأنها ستحقق الكثير حين تتاح لها الفرصة، ومن هنا كانت بداية مبادرة "تمكني"، التي يعد برنامج تطوير ريادة الأعمال المرحلة التالية لها".

وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءاً من عمليات التطوير والابتكار التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة، والمساعدة في تطوير أفكار روّاد الأعمال وتحويلها إلى واقع ملموس، وندرك أيضاً قوة الشراكات ونفخر بالتعاون مع (إنجاز العرب) ومؤسسة بيبسيكو للاستفادة من خبرتهم في تعليم وتدريب رائدات الأعمال الطموحات".

ضم الحفل نخبة من ممثلي القطاع الخاص وشركاء النجاح لإنجاز السعودية كممثلين عن وزارة التعليم وخبراء أكاديميين، وشركاء من القطاع الخاص، إضافة الى الصحافة السعودية والعربية التي أكدت أهمية هذا الاحتفال الذي يجسّد رؤية القائمين على المبادرة في دعم مسيرة تمكين المرأة السعودية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

من جهة أخرى، ضمّ الحفل لجنة تحكيم ممثلة من ثلاثة أعضاء خبراء وناشطين في منظومة ريادة الأعمال السعودية وهم: الأستاذة إيمان عبدالشكور مؤسسة حاضنة Blossom للأعمال، والأستاذة أمل دخان الرئيسة التنفيذية لشبكة ريادة الأعمال العالمية – السعودية، وتامر مسلم، ممثلاً لشركة بيبسيكو.

تقديراً للشراكة الإستراتيجية التي تجمع إنجاز بيبسيكو، أعرب نجيب عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز السعودية، عن سعادته بهذه الشراكة التي دعمت مسيرة إنجاز في تمكين الشباب السعودي وخصوصا المرأة السعودية من خلال حقيبة تدريبية غنية صممت خصيصاً لصقل مهارات المشاركين في البرنامج على فهم منظومة ريادة الأعمال والعمل ضمن فريق للخروج بمشاريع إبداعية قابلة للتمويل والاستثمار والأهم من ذلك الاستدامة.

وختم قائلاً: العمل الجماعي والشراكة الحقيقية هما سر النجاح، فعندما يجتمعان معاً بإصرار وعزيمة لإيجاد تغيير إيجابي نجد ثمراً غنياً ومنتجاً وهو الشباب السعودي الطموح.

من جهة أخرى، أطلقت شركة بيبسيكو في وقت سابق منصة "تمكني" التي تركز على عدد من المواضيع الرئيسة على غرار المرأة في سوق العمل، والذي يسلط الضوء على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، والنمو الوظيفي، والتغلب على التحديات، وتمكين المرأة ودعم وتوجيه الأجيال الشابة من النساء السعوديات نحو تحقيق أهدافهم المهنية والمشاركة في رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ ومحور المرأة في المستقبل، الذي يلقي الضوء على دورها الرئيس وتأثيرها في المساهمة بمستقبل المملكة.. كما تركز المنصة على تشجيع الرجل للمشاركة في تمكين النساء باعتبارهن زميلات في العمل وشريكات في الأسرة.