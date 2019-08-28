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"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجارة إطارات السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت التورط في عرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجارة إطارات السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت التورط في عرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:46 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجارة إطارات السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت التورط في عرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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