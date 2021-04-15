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ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة

راجعت المستشفى وكانت تعاني من وجود حصوات بالمرارة

‬نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في استئصال ورم يبلغ حجمه 7.5 سم لسيدة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وأوضح استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء الدكتور مطلق عبدالله المالكي أن المريضة والتي تبلغ من العمر 22 عاماً راجعت المستشفى، وكانت تعاني ألماً مزمناً بالبطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة اتضح وجود حصوات بالمرارة مع ورم كبير بالغدة الكظرية اليمنى بحجم 8x7.5 سم .

وأضاف المالكي أنه تم تنويم المريضة واستئصال الورم عن طريق المنظار الجراحي في عملية استغرقت ساعتين، كما تم استئصال المرارة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأشار الدكتور المالكي إلى أن نسبة أورام الغدد الكظرية تتراوح بين 6 إلى 7% معظمها يتم اكتشافه عند عمل الفحوصات والأشعة لأسباب مرضية أخرى، مبينًا أن قرار استئصالها جراحيًا لا بد أن يتم عن طريق طبيب مختص بالغدد الصماء ويتم في مركز متخصص في مثل هذه العمليات.

وشارك في العملية استشاري التخدير الدكتورة أميرة فلمبان و د. وعد ياسين ود.فاطمة عرب وتمريض العمليات بدر باطرف وجواهر الدوسري.

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ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة
سبق

‬نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في استئصال ورم يبلغ حجمه 7.5 سم لسيدة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وأوضح استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء الدكتور مطلق عبدالله المالكي أن المريضة والتي تبلغ من العمر 22 عاماً راجعت المستشفى، وكانت تعاني ألماً مزمناً بالبطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة اتضح وجود حصوات بالمرارة مع ورم كبير بالغدة الكظرية اليمنى بحجم 8x7.5 سم .

وأضاف المالكي أنه تم تنويم المريضة واستئصال الورم عن طريق المنظار الجراحي في عملية استغرقت ساعتين، كما تم استئصال المرارة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأشار الدكتور المالكي إلى أن نسبة أورام الغدد الكظرية تتراوح بين 6 إلى 7% معظمها يتم اكتشافه عند عمل الفحوصات والأشعة لأسباب مرضية أخرى، مبينًا أن قرار استئصالها جراحيًا لا بد أن يتم عن طريق طبيب مختص بالغدد الصماء ويتم في مركز متخصص في مثل هذه العمليات.

وشارك في العملية استشاري التخدير الدكتورة أميرة فلمبان و د. وعد ياسين ود.فاطمة عرب وتمريض العمليات بدر باطرف وجواهر الدوسري.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:09 PM

ألم مزمن بالبطن ينتهي باستئصال ورم في الغدة الكظرية لعشرينية بمكة

راجعت المستشفى وكانت تعاني من وجود حصوات بالمرارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,207

‬نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في استئصال ورم يبلغ حجمه 7.5 سم لسيدة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وأوضح استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء الدكتور مطلق عبدالله المالكي أن المريضة والتي تبلغ من العمر 22 عاماً راجعت المستشفى، وكانت تعاني ألماً مزمناً بالبطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة اتضح وجود حصوات بالمرارة مع ورم كبير بالغدة الكظرية اليمنى بحجم 8x7.5 سم .

وأضاف المالكي أنه تم تنويم المريضة واستئصال الورم عن طريق المنظار الجراحي في عملية استغرقت ساعتين، كما تم استئصال المرارة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأشار الدكتور المالكي إلى أن نسبة أورام الغدد الكظرية تتراوح بين 6 إلى 7% معظمها يتم اكتشافه عند عمل الفحوصات والأشعة لأسباب مرضية أخرى، مبينًا أن قرار استئصالها جراحيًا لا بد أن يتم عن طريق طبيب مختص بالغدد الصماء ويتم في مركز متخصص في مثل هذه العمليات.

وشارك في العملية استشاري التخدير الدكتورة أميرة فلمبان و د. وعد ياسين ود.فاطمة عرب وتمريض العمليات بدر باطرف وجواهر الدوسري.

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