مدير صحة الطائف يودع الموظفين والموظفات برسالة مؤثرة عنوانها "الوفاء"

قال: قضيت معكم وبكم مرحلة من أكثر تجاربي الإنسانية ثراء وغنى

ودّع مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المؤنس، منسوبي ومنسوبات صحة الطائف، معلنًا موافقة وزير الصحة على طلب الإعفاء الذي قدمه المؤنس.

وفي التفاصيل، قال المؤنس في رسالة وداع مؤثرة : "قضيت معكم وبكم مرحلة من أكثر تجاربي الإنسانية ثراءً وغنى فقد كنت بكم أنشد النجاح تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز".

وأضاف: كنتم نعم المعين بعد الله وكان دعمكم ومشورتكم وقولي الذي أعانني على المضي قدمًا لتحقيق ما يصبو إليه المسؤول والمواطن.





واختتم المؤنس رسالته بالقول :"استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في منجز صحي جديد يسجل باسمكم ويخدم إنسان الطائف الكريم".