النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة "الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع عددٍ من الشركات العالمية

في اليوم الأول لمشاركتها بـ"معرض دبي للطيران" بحضور 1200 شركة

وقّعت مجموعة الخطوط السعودية ست اتفاقيات بين مجموعة "السعودية" وشركاتها من جهة، وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران، والذي انطلق برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة.

شملت الاتفاقيات: توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة إيرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة إيرباص كذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات: توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران لثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزًا عالميًا معتمدًا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس وشركة ليوناردو.

ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستُسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

يُذكر أن مشاركة مجموعة "السعودية" في هذا الحدث ستستمر إلى نهايته، حيث تهدف المجموعة من هذه المشاركة إلى إبراز نجاحاتها وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الطيران في المملكة والمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مجموعة "الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع عددٍ من الشركات العالمية
سبق

وقّعت مجموعة الخطوط السعودية ست اتفاقيات بين مجموعة "السعودية" وشركاتها من جهة، وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران، والذي انطلق برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة.

شملت الاتفاقيات: توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة إيرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة إيرباص كذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات: توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران لثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزًا عالميًا معتمدًا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس وشركة ليوناردو.

ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستُسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

يُذكر أن مشاركة مجموعة "السعودية" في هذا الحدث ستستمر إلى نهايته، حيث تهدف المجموعة من هذه المشاركة إلى إبراز نجاحاتها وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الطيران في المملكة والمنطقة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:01 AM

مجموعة "الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع عددٍ من الشركات العالمية

في اليوم الأول لمشاركتها بـ"معرض دبي للطيران" بحضور 1200 شركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
1,541

وقّعت مجموعة الخطوط السعودية ست اتفاقيات بين مجموعة "السعودية" وشركاتها من جهة، وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران، والذي انطلق برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة.

شملت الاتفاقيات: توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة إيرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة إيرباص كذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات: توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران لثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزًا عالميًا معتمدًا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس وشركة ليوناردو.

ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستُسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

يُذكر أن مشاركة مجموعة "السعودية" في هذا الحدث ستستمر إلى نهايته، حيث تهدف المجموعة من هذه المشاركة إلى إبراز نجاحاتها وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الطيران في المملكة والمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,146
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة