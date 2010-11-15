مجموعة "الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع عددٍ من الشركات العالمية

في اليوم الأول لمشاركتها بـ"معرض دبي للطيران" بحضور 1200 شركة

وقّعت مجموعة الخطوط السعودية ست اتفاقيات بين مجموعة "السعودية" وشركاتها من جهة، وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران، والذي انطلق برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة.

شملت الاتفاقيات: توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة إيرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة إيرباص كذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات: توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران لثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزًا عالميًا معتمدًا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس وشركة ليوناردو.

ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستُسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

يُذكر أن مشاركة مجموعة "السعودية" في هذا الحدث ستستمر إلى نهايته، حيث تهدف المجموعة من هذه المشاركة إلى إبراز نجاحاتها وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الطيران في المملكة والمنطقة.