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"الرقابة والتحقيق" بالقصيم تستنفر بعد تداول معلومات عن اختطاف طفل

مصادر "سبق": "صحة" المنطقة لم تؤكد أو تنفِ الواقعة

وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.

وعلمت "سبق" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.

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"الرقابة والتحقيق" بالقصيم تستنفر بعد تداول معلومات عن اختطاف طفل
سبق

وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.

وعلمت "سبق" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:31 AM

"الرقابة والتحقيق" بالقصيم تستنفر بعد تداول معلومات عن اختطاف طفل

مصادر "سبق": "صحة" المنطقة لم تؤكد أو تنفِ الواقعة

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بدر العتيبي - القصيم
2
4,372

وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.

وعلمت "سبق" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.

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