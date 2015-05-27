تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم. وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين. وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال مهمة تدريب بفلوريدا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-27 تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم.



وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.



وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 12:19 AM

تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال مهمة تدريب بفلوريدا عثر على جثة أحد أفراد الطاقم ولم يتم العثور على ناجين





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تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم.



وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.



وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.