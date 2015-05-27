النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال مهمة تدريب بفلوريدا

عثر على جثة أحد أفراد الطاقم ولم يتم العثور على ناجين

تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال مهمة تدريب بفلوريدا
سبق

تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:19 AM

تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال مهمة تدريب بفلوريدا

عثر على جثة أحد أفراد الطاقم ولم يتم العثور على ناجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
515

تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق، الأربعاء، خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة