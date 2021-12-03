سجَّل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الجمعة أسرع زمن في التجربتَيْن الحرتَيْن الأولى والثانية في النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، الذي يُقام يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وقد يشهد حسم اللقب. وتفوق هاميلتون في التجربتَيْن على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول. وسجّل هاميلتون أسرع زمن للفة في التجربة الثانية؛ إذ سجل دقيقة و29.018 ثانية عبر المضمار البالغ طوله 6174 كيلومترًا، وجاء زميله بالفريق فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.061 ثانية. وجاء فيرستابن، الذي يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق ثماني نقاط، أمام هاميلتون، في المركز الرابع، بفارق 0.2 ثانية عن هاميلتون. وجاء بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في المركز الثالث في التجربة الحرة الثانية، التي انتهت قبل خمس دقائق من الوقت الأصلي بعدما تعرض تشارلز لوكلير، سائق فيراري، لحادث تصادم كبير. واستطاع السائق البالغ من العمر "24 عامًا" أن يخرج بسلام.

"هاميلتون" الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03 سجَّل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الجمعة أسرع زمن في التجربتَيْن الحرتَيْن الأولى والثانية في النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، الذي يُقام يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وقد يشهد حسم اللقب.



وتفوق هاميلتون في التجربتَيْن على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.



وسجّل هاميلتون أسرع زمن للفة في التجربة الثانية؛ إذ سجل دقيقة و29.018 ثانية عبر المضمار البالغ طوله 6174 كيلومترًا، وجاء زميله بالفريق فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.061 ثانية.



وجاء فيرستابن، الذي يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق ثماني نقاط، أمام هاميلتون، في المركز الرابع، بفارق 0.2 ثانية عن هاميلتون.



وجاء بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في المركز الثالث في التجربة الحرة الثانية، التي انتهت قبل خمس دقائق من الوقت الأصلي بعدما تعرض تشارلز لوكلير، سائق فيراري، لحادث تصادم كبير. واستطاع السائق البالغ من العمر "24 عامًا" أن يخرج بسلام.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 10:26 PM

"هاميلتون" الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقًا على الهولندي "ماكس فيرستابن"





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سجَّل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الجمعة أسرع زمن في التجربتَيْن الحرتَيْن الأولى والثانية في النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، الذي يُقام يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وقد يشهد حسم اللقب.



وتفوق هاميلتون في التجربتَيْن على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.



وسجّل هاميلتون أسرع زمن للفة في التجربة الثانية؛ إذ سجل دقيقة و29.018 ثانية عبر المضمار البالغ طوله 6174 كيلومترًا، وجاء زميله بالفريق فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.061 ثانية.



وجاء فيرستابن، الذي يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق ثماني نقاط، أمام هاميلتون، في المركز الرابع، بفارق 0.2 ثانية عن هاميلتون.



وجاء بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في المركز الثالث في التجربة الحرة الثانية، التي انتهت قبل خمس دقائق من الوقت الأصلي بعدما تعرض تشارلز لوكلير، سائق فيراري، لحادث تصادم كبير. واستطاع السائق البالغ من العمر "24 عامًا" أن يخرج بسلام.