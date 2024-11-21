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"رونالدينهو" أول مشترٍ في مزاد معرض الرياض للسيارات بموسم العاصمة

اقتنى سيارة "أستون مارتن" النادرة حول العالم

بات نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتح رسمياً اليوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل 26 كأضخم معرض من نوعه في العالم بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب نجم برشلونة السابق، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

كما، تم الكشف عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس المقبل.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

وتشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدلة ومرهمة للبيع مع تمويل للشراء من بنك الرياض. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

رونالدينهو معرض الرياض للسيارات في الجنادرية موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رونالدينهو" أول مشترٍ في مزاد معرض الرياض للسيارات بموسم العاصمة
سبق

بات نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتح رسمياً اليوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل 26 كأضخم معرض من نوعه في العالم بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب نجم برشلونة السابق، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

كما، تم الكشف عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس المقبل.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

وتشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدلة ومرهمة للبيع مع تمويل للشراء من بنك الرياض. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
06:25 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
07:51 PM

"رونالدينهو" أول مشترٍ في مزاد معرض الرياض للسيارات بموسم العاصمة

اقتنى سيارة "أستون مارتن" النادرة حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتح رسمياً اليوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل 26 كأضخم معرض من نوعه في العالم بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب نجم برشلونة السابق، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

كما، تم الكشف عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس المقبل.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

وتشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدلة ومرهمة للبيع مع تمويل للشراء من بنك الرياض. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

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