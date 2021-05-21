القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.