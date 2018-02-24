بالصور.. قصة "قبو بذور يوم القيامة" و13 مليون دولار لتطويره

يضم نحو 900 ألف عينة من البذور في النرويج

قالت الحكومة النرويجية، يوم الجمعة، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير (قبو بذور يوم القيامة) الذي بُني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الإمدادات الغذائية في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، يعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة النرويجية في بيان إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة، وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفي عام 2015 انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية في سوريا بنكاً للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.

وقال وزير الزراعة النرويجية جون جورج ديل في بيان: "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".