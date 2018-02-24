النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. قصة "قبو بذور يوم القيامة" و13 مليون دولار لتطويره

يضم نحو 900 ألف عينة من البذور في النرويج

قالت الحكومة النرويجية، يوم الجمعة، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير (قبو بذور يوم القيامة) الذي بُني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الإمدادات الغذائية في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، يعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة النرويجية في بيان إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة، وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفي عام 2015 انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية في سوريا بنكاً للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.

وقال وزير الزراعة النرويجية جون جورج ديل في بيان: "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالصور.. قصة "قبو بذور يوم القيامة" و13 مليون دولار لتطويره
سبق

قالت الحكومة النرويجية، يوم الجمعة، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير (قبو بذور يوم القيامة) الذي بُني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الإمدادات الغذائية في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، يعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة النرويجية في بيان إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة، وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفي عام 2015 انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية في سوريا بنكاً للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.

وقال وزير الزراعة النرويجية جون جورج ديل في بيان: "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:22 AM

بالصور.. قصة "قبو بذور يوم القيامة" و13 مليون دولار لتطويره

يضم نحو 900 ألف عينة من البذور في النرويج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,715

قالت الحكومة النرويجية، يوم الجمعة، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير (قبو بذور يوم القيامة) الذي بُني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الإمدادات الغذائية في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، يعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة النرويجية في بيان إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة، وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفي عام 2015 انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية في سوريا بنكاً للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.

وقال وزير الزراعة النرويجية جون جورج ديل في بيان: "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,251
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,373
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,960
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,457

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة