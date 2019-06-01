بعد رصد إعلاناته المخالفة عبر الإنترنت.. الصحة تعلن ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة

أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة.
أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة.
أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة.
أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة.