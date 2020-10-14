النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تزايد إصابات "كورونا"

الحكومة حذرت من تهديد الجائحة للسكان

أعلنت فرنسا اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، في وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي.

وحذرت الحكومة من أن جائحة "كوفيد-19" كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان، وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

ويخشى الخبراء طغيان استمرار الاتجاه التصاعدي على نظام المستشفيات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تزايد إصابات "كورونا"
سبق

أعلنت فرنسا اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، في وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي.

وحذرت الحكومة من أن جائحة "كوفيد-19" كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان، وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

ويخشى الخبراء طغيان استمرار الاتجاه التصاعدي على نظام المستشفيات.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:37 PM

فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تزايد إصابات "كورونا"

الحكومة حذرت من تهديد الجائحة للسكان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,005

أعلنت فرنسا اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، في وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي.

وحذرت الحكومة من أن جائحة "كوفيد-19" كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان، وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

ويخشى الخبراء طغيان استمرار الاتجاه التصاعدي على نظام المستشفيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,397

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة