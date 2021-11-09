"التحالف": تدمير 22 آلية عسكرية لميلشيا الحوثي وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر
تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات الانقلابيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.
"التحالف": تدمير 22 آلية عسكرية لميلشيا الحوثي وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-09
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:02 PM
"التحالف": تدمير 22 آلية عسكرية لميلشيا الحوثي وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر
تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات الانقلابيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.