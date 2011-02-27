النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عنيزة تُطلق "مهرجان الربيع" في نسخته الثانية.. الخميس

الموقع لافت ويشجع على الفرص الاستثمارية

ينطلق مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الثانية بمحافظة عنيزة يوم الخميس المقبل والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي فهد الحصين: "نجد كافة الدعم من رئيس مجلس التنمية السياحية أمير منطقة القصيم في كل مامن شأنه تطور السياحة والقفز بها لذلك فالمنطقة تزخر بالكثير من المهرجانات المتنوعة التي كانت ذات عائد على المنطقة كما أن سعادة محافظ عنيزة رئيس لجنة السياحة يحرص دوماً على تطور المحافظة وفعالياتها لتتبوأ عنيزة صدارة المدن السياحية في العام المنصرم".

وأضاف: "الإستعدادت منذ فترة طويلة من خلال اختيار الموقع المناسب والفعاليات التي تتوافق مع ذائقة الزوار لذلك سيكون الجميع على موعد مع مهرجان مختلف بإذن الله".

وأشار إلى أن المهرجان سيقام في طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) وكذلك في حايط حركان ويهدف لتسليط الضوء على الموقع الجديد ومايحوي من فرص استثمارية واعدة وتنشيط الحراك الاقتصادي.

وقال: "الموقع قريب من القلب التجاري لعنيزة ومن أهداف المهرجان الحث على استزراع الورود وتنسيق الحدائق ومنحها مشاهد جمالية مع خلق المتعة والفائدة للزوار وإيجاد سياحة داخلية جاذبة".

واختتم قائلا: "ضمن الفعاليات الحديثة الورود تتكلم وطاقة وباقة وكذلك مكياجك في دقيقة وفعالية كمل سنابك والأنامل الناعمة والعسل وصل وعزف الريشة ومدفع الورد ونفق الأوركيد وثمة ضوء وغيرها من البرامج الجاذبة للزوار".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عنيزة تُطلق "مهرجان الربيع" في نسخته الثانية.. الخميس
سبق

ينطلق مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الثانية بمحافظة عنيزة يوم الخميس المقبل والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي فهد الحصين: "نجد كافة الدعم من رئيس مجلس التنمية السياحية أمير منطقة القصيم في كل مامن شأنه تطور السياحة والقفز بها لذلك فالمنطقة تزخر بالكثير من المهرجانات المتنوعة التي كانت ذات عائد على المنطقة كما أن سعادة محافظ عنيزة رئيس لجنة السياحة يحرص دوماً على تطور المحافظة وفعالياتها لتتبوأ عنيزة صدارة المدن السياحية في العام المنصرم".

وأضاف: "الإستعدادت منذ فترة طويلة من خلال اختيار الموقع المناسب والفعاليات التي تتوافق مع ذائقة الزوار لذلك سيكون الجميع على موعد مع مهرجان مختلف بإذن الله".

وأشار إلى أن المهرجان سيقام في طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) وكذلك في حايط حركان ويهدف لتسليط الضوء على الموقع الجديد ومايحوي من فرص استثمارية واعدة وتنشيط الحراك الاقتصادي.

وقال: "الموقع قريب من القلب التجاري لعنيزة ومن أهداف المهرجان الحث على استزراع الورود وتنسيق الحدائق ومنحها مشاهد جمالية مع خلق المتعة والفائدة للزوار وإيجاد سياحة داخلية جاذبة".

واختتم قائلا: "ضمن الفعاليات الحديثة الورود تتكلم وطاقة وباقة وكذلك مكياجك في دقيقة وفعالية كمل سنابك والأنامل الناعمة والعسل وصل وعزف الريشة ومدفع الورد ونفق الأوركيد وثمة ضوء وغيرها من البرامج الجاذبة للزوار".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:09 PM

عنيزة تُطلق "مهرجان الربيع" في نسخته الثانية.. الخميس

الموقع لافت ويشجع على الفرص الاستثمارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
1
5,629

ينطلق مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الثانية بمحافظة عنيزة يوم الخميس المقبل والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي فهد الحصين: "نجد كافة الدعم من رئيس مجلس التنمية السياحية أمير منطقة القصيم في كل مامن شأنه تطور السياحة والقفز بها لذلك فالمنطقة تزخر بالكثير من المهرجانات المتنوعة التي كانت ذات عائد على المنطقة كما أن سعادة محافظ عنيزة رئيس لجنة السياحة يحرص دوماً على تطور المحافظة وفعالياتها لتتبوأ عنيزة صدارة المدن السياحية في العام المنصرم".

وأضاف: "الإستعدادت منذ فترة طويلة من خلال اختيار الموقع المناسب والفعاليات التي تتوافق مع ذائقة الزوار لذلك سيكون الجميع على موعد مع مهرجان مختلف بإذن الله".

وأشار إلى أن المهرجان سيقام في طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) وكذلك في حايط حركان ويهدف لتسليط الضوء على الموقع الجديد ومايحوي من فرص استثمارية واعدة وتنشيط الحراك الاقتصادي.

وقال: "الموقع قريب من القلب التجاري لعنيزة ومن أهداف المهرجان الحث على استزراع الورود وتنسيق الحدائق ومنحها مشاهد جمالية مع خلق المتعة والفائدة للزوار وإيجاد سياحة داخلية جاذبة".

واختتم قائلا: "ضمن الفعاليات الحديثة الورود تتكلم وطاقة وباقة وكذلك مكياجك في دقيقة وفعالية كمل سنابك والأنامل الناعمة والعسل وصل وعزف الريشة ومدفع الورد ونفق الأوركيد وثمة ضوء وغيرها من البرامج الجاذبة للزوار".

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة