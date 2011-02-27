عنيزة تُطلق "مهرجان الربيع" في نسخته الثانية.. الخميس

الموقع لافت ويشجع على الفرص الاستثمارية

ينطلق مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الثانية بمحافظة عنيزة يوم الخميس المقبل والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي فهد الحصين: "نجد كافة الدعم من رئيس مجلس التنمية السياحية أمير منطقة القصيم في كل مامن شأنه تطور السياحة والقفز بها لذلك فالمنطقة تزخر بالكثير من المهرجانات المتنوعة التي كانت ذات عائد على المنطقة كما أن سعادة محافظ عنيزة رئيس لجنة السياحة يحرص دوماً على تطور المحافظة وفعالياتها لتتبوأ عنيزة صدارة المدن السياحية في العام المنصرم".

وأضاف: "الإستعدادت منذ فترة طويلة من خلال اختيار الموقع المناسب والفعاليات التي تتوافق مع ذائقة الزوار لذلك سيكون الجميع على موعد مع مهرجان مختلف بإذن الله".

وأشار إلى أن المهرجان سيقام في طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) وكذلك في حايط حركان ويهدف لتسليط الضوء على الموقع الجديد ومايحوي من فرص استثمارية واعدة وتنشيط الحراك الاقتصادي.

وقال: "الموقع قريب من القلب التجاري لعنيزة ومن أهداف المهرجان الحث على استزراع الورود وتنسيق الحدائق ومنحها مشاهد جمالية مع خلق المتعة والفائدة للزوار وإيجاد سياحة داخلية جاذبة".

واختتم قائلا: "ضمن الفعاليات الحديثة الورود تتكلم وطاقة وباقة وكذلك مكياجك في دقيقة وفعالية كمل سنابك والأنامل الناعمة والعسل وصل وعزف الريشة ومدفع الورد ونفق الأوركيد وثمة ضوء وغيرها من البرامج الجاذبة للزوار".