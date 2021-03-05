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جراحة تخصصية في القلب بـ"القوات المسلحة بوادي الدواسر" تنقذ طفلة خديجًا

الأولى من نوعها بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للقلب بالرياض

حقق مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر إنجازًا طبيًّا جديدًا؛ وذلك بعد أن نجح في إجراء عملية دقيقة بالقلب لطفلة خديج، تُعدُّ الأولى من نوعها بوادي الدواسر، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وفي التفاصيل، تمكَّن فريق طبي متخصص من مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، وفريق طبي زائر من مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة القلب، من إجراء تدخُّل جراحي إسعافي لإنقاذ طفلة خديج، تزن 2 كجم، كانت تعاني عيبًا خلقيًّا، تمثَّل في وصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، لم تنغلق بعد الولادة أو بالأدوية؛ ما أثَّر سلبًا على القلب والرئتين، مع صعوبة وخطورة في نقل وإخلاء الطفلة جوًّا للمستشفيات التخصصية.

وقرر الأطباء إجراء العملية في وادي الدواسر؛ إذ إنه الحل الأفضل لإنقاذ الطفلة. وقد انتهت العملية -بحمد الله- بنجاح، وتم خلالها ربط الوصلة، وإغلاقها جراحيًّا. فيما استقرت حالة الطفلة، ورُفع عنها التنفس الصناعي. وقد تم ذلك بمتابعة وإشراف من سعادة المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري.

يُشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا يأتي تحقيقًا لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافة، بدعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة -حفظهم الله- لتسخير الإمكانات كافة للمستفيدين من خدماتها بشكل عام.

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جراحة تخصصية في القلب بـ"القوات المسلحة بوادي الدواسر" تنقذ طفلة خديجًا
سبق

حقق مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر إنجازًا طبيًّا جديدًا؛ وذلك بعد أن نجح في إجراء عملية دقيقة بالقلب لطفلة خديج، تُعدُّ الأولى من نوعها بوادي الدواسر، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وفي التفاصيل، تمكَّن فريق طبي متخصص من مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، وفريق طبي زائر من مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة القلب، من إجراء تدخُّل جراحي إسعافي لإنقاذ طفلة خديج، تزن 2 كجم، كانت تعاني عيبًا خلقيًّا، تمثَّل في وصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، لم تنغلق بعد الولادة أو بالأدوية؛ ما أثَّر سلبًا على القلب والرئتين، مع صعوبة وخطورة في نقل وإخلاء الطفلة جوًّا للمستشفيات التخصصية.

وقرر الأطباء إجراء العملية في وادي الدواسر؛ إذ إنه الحل الأفضل لإنقاذ الطفلة. وقد انتهت العملية -بحمد الله- بنجاح، وتم خلالها ربط الوصلة، وإغلاقها جراحيًّا. فيما استقرت حالة الطفلة، ورُفع عنها التنفس الصناعي. وقد تم ذلك بمتابعة وإشراف من سعادة المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري.

يُشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا يأتي تحقيقًا لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافة، بدعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة -حفظهم الله- لتسخير الإمكانات كافة للمستفيدين من خدماتها بشكل عام.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
08:55 PM

جراحة تخصصية في القلب بـ"القوات المسلحة بوادي الدواسر" تنقذ طفلة خديجًا

الأولى من نوعها بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للقلب بالرياض

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خلف الدوسري - الرياض
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حقق مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر إنجازًا طبيًّا جديدًا؛ وذلك بعد أن نجح في إجراء عملية دقيقة بالقلب لطفلة خديج، تُعدُّ الأولى من نوعها بوادي الدواسر، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وفي التفاصيل، تمكَّن فريق طبي متخصص من مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، وفريق طبي زائر من مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة القلب، من إجراء تدخُّل جراحي إسعافي لإنقاذ طفلة خديج، تزن 2 كجم، كانت تعاني عيبًا خلقيًّا، تمثَّل في وصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، لم تنغلق بعد الولادة أو بالأدوية؛ ما أثَّر سلبًا على القلب والرئتين، مع صعوبة وخطورة في نقل وإخلاء الطفلة جوًّا للمستشفيات التخصصية.

وقرر الأطباء إجراء العملية في وادي الدواسر؛ إذ إنه الحل الأفضل لإنقاذ الطفلة. وقد انتهت العملية -بحمد الله- بنجاح، وتم خلالها ربط الوصلة، وإغلاقها جراحيًّا. فيما استقرت حالة الطفلة، ورُفع عنها التنفس الصناعي. وقد تم ذلك بمتابعة وإشراف من سعادة المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري.

يُشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا يأتي تحقيقًا لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافة، بدعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة -حفظهم الله- لتسخير الإمكانات كافة للمستفيدين من خدماتها بشكل عام.

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