البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة

سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.
سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.
سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.
سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.