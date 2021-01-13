وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.

سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-13 سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.



13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 01:25 AM

البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بكورونا و155 حالة وفاة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 496,552 والوفيات 8080 شخصًا





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سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.

