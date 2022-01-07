احتفالًا بحملة "مرّت سنة.. ومكملين".. إدارة ملعب مرسول بارك تطلق مبادرة "1+8"

أتاحت فرصة حضور مباراة النصر والهلال "مجاناً"

أطلقت إدارتا ملعب مرسول بارك، ونادى النصر، الجمعة، حملة "مرّت سنة.. ومكملين"، التي تضمنت مبادرة (1+8) حيث تتيح للجماهير الرياضية حضور ثمان مباريات في الدور الثاني من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري، إضافةً إلى منحهم فرصة الحضور مجانًا لمباراة ربع النهائي في كأس الملك، والتي تجمع النصر بالهلال.

وقالت إدارة ملعب مرسول بارك: إن هذه المبادرة التحفيزية تأتي ضمن حزمة خدمات تشجيعية للجماهير الرياضية يجرى العمل عليها ضمن الاستراتيجيات التطويرية لتحسين تجربة خدمة الجماهير الرياضية في ملعب مرسول بارك، كما تستهدف تطوير العديد من الخدمات ومرافق الملعب؛ لتلبية متطلبات مشجعي كرة القدم في السعودية.