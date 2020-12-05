النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر: هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على "مقياس ريختر"

لم تقع أي خسائر أو إصابات

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض السكان في العاصمة القاهرة ومدن الدلتا الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له اليوم أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد ٥٠٠ كيلومتر شمال محافظة دمياط، وعلى عمق ٩٠ كم؛ ما أدى إلى شعور السكان بها. مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

مصر القاهرة هزة أرضية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر: هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على "مقياس ريختر"
سبق

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض السكان في العاصمة القاهرة ومدن الدلتا الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له اليوم أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد ٥٠٠ كيلومتر شمال محافظة دمياط، وعلى عمق ٩٠ كم؛ ما أدى إلى شعور السكان بها. مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
09:06 PM

مصر: هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على "مقياس ريختر"

لم تقع أي خسائر أو إصابات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
3
2,524

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض السكان في العاصمة القاهرة ومدن الدلتا الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له اليوم أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد ٥٠٠ كيلومتر شمال محافظة دمياط، وعلى عمق ٩٠ كم؛ ما أدى إلى شعور السكان بها. مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,344
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,797

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة