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الاتفاق يدشن مرحلته الثالثة من الاستعداد في الدمام.. والجماهير تستقبل اللاعبين بالورود

بدأ الفريق الأوللكرة القدم بنادي الاتفاق مرحلته الثالثة والأخيرة؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022 مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

وكانت الرابطة الاتفاقية قد استقبلت اللاعبين بالورود من خلال الممر الترحيبي لمدخل الملعب؛ تحفيزًا للنواخذة في الموسم الجديد.

وابتدأ التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على كلمة تحفيزية أثنى خلالها على عطاء اللاعبين خلال معسكر النمسا وروحهم العالية، مشددًا على أهمية استكمال العمل من خلال المرحلة الثالثة من الإعداد قبل الدخول في معترك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستضافة الباطن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للظفر بالنقاط الثلاث. وقبل بداية التدريب نظم لاعبو الفريق ممرًّا احتفائيًّا لمساعد المدرب البحريني علي عبد المجيد، بمناسبة قدوم مولودته الجديدة “خولة” إلى جانب مدلك الفريق الجزائري محمد التلمساني؛ لسلامته، ثم أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية على عدة محطات؛ ومنها كرة الطائرة بالقدم من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

جدير بالذكر أن الاتفاق يستعدّ لاستضافة الباطن يوم السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاحية جولات دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

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الاتفاق يدشن مرحلته الثالثة من الاستعداد في الدمام.. والجماهير تستقبل اللاعبين بالورود
سبق

بدأ الفريق الأوللكرة القدم بنادي الاتفاق مرحلته الثالثة والأخيرة؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022 مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

وكانت الرابطة الاتفاقية قد استقبلت اللاعبين بالورود من خلال الممر الترحيبي لمدخل الملعب؛ تحفيزًا للنواخذة في الموسم الجديد.

وابتدأ التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على كلمة تحفيزية أثنى خلالها على عطاء اللاعبين خلال معسكر النمسا وروحهم العالية، مشددًا على أهمية استكمال العمل من خلال المرحلة الثالثة من الإعداد قبل الدخول في معترك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستضافة الباطن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للظفر بالنقاط الثلاث. وقبل بداية التدريب نظم لاعبو الفريق ممرًّا احتفائيًّا لمساعد المدرب البحريني علي عبد المجيد، بمناسبة قدوم مولودته الجديدة “خولة” إلى جانب مدلك الفريق الجزائري محمد التلمساني؛ لسلامته، ثم أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية على عدة محطات؛ ومنها كرة الطائرة بالقدم من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

جدير بالذكر أن الاتفاق يستعدّ لاستضافة الباطن يوم السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاحية جولات دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
09:38 PM

الاتفاق يدشن مرحلته الثالثة من الاستعداد في الدمام.. والجماهير تستقبل اللاعبين بالورود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بدأ الفريق الأوللكرة القدم بنادي الاتفاق مرحلته الثالثة والأخيرة؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022 مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

وكانت الرابطة الاتفاقية قد استقبلت اللاعبين بالورود من خلال الممر الترحيبي لمدخل الملعب؛ تحفيزًا للنواخذة في الموسم الجديد.

وابتدأ التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على كلمة تحفيزية أثنى خلالها على عطاء اللاعبين خلال معسكر النمسا وروحهم العالية، مشددًا على أهمية استكمال العمل من خلال المرحلة الثالثة من الإعداد قبل الدخول في معترك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستضافة الباطن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للظفر بالنقاط الثلاث. وقبل بداية التدريب نظم لاعبو الفريق ممرًّا احتفائيًّا لمساعد المدرب البحريني علي عبد المجيد، بمناسبة قدوم مولودته الجديدة “خولة” إلى جانب مدلك الفريق الجزائري محمد التلمساني؛ لسلامته، ثم أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية على عدة محطات؛ ومنها كرة الطائرة بالقدم من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

جدير بالذكر أن الاتفاق يستعدّ لاستضافة الباطن يوم السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاحية جولات دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

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