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مركز "هيئة مدركة ورهاط" يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في الجهات الحكومية

تشتمل على برامج تُعنى بالتوعية بأهميتها مع إبراز جهود المملكة في تعزيزها

قام رئيس مركز مدركة المكلف محمد بن مسعد الحكمي، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمركز، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ جمعان بن صالح العتيبي.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل الحملة في لجنة التنمية الاجتماعية بمدركة وفي مركز صحي مدركة وفي الأماكن العامة بالتعاون مع بلدية مدركة.

وتُعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عددًا من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية.

من جهة أخرى، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة، وتوعية المجتمع بأهمية الأخلاق وفضلها العظيم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

مكة المكرمة مدركة بلدية مدركة مركز صحي مدركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكارم الأخلاق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز "هيئة مدركة ورهاط" يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في الجهات الحكومية
سبق

قام رئيس مركز مدركة المكلف محمد بن مسعد الحكمي، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمركز، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ جمعان بن صالح العتيبي.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل الحملة في لجنة التنمية الاجتماعية بمدركة وفي مركز صحي مدركة وفي الأماكن العامة بالتعاون مع بلدية مدركة.

وتُعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عددًا من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية.

من جهة أخرى، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة، وتوعية المجتمع بأهمية الأخلاق وفضلها العظيم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:56 PM

مركز "هيئة مدركة ورهاط" يفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في الجهات الحكومية

تشتمل على برامج تُعنى بالتوعية بأهميتها مع إبراز جهود المملكة في تعزيزها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام رئيس مركز مدركة المكلف محمد بن مسعد الحكمي، بتفعيل حملة (مكارم الأخلاق) بالمركز، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ جمعان بن صالح العتيبي.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل الحملة في لجنة التنمية الاجتماعية بمدركة وفي مركز صحي مدركة وفي الأماكن العامة بالتعاون مع بلدية مدركة.

وتُعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عددًا من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية.

من جهة أخرى، شدد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة، وتوعية المجتمع بأهمية الأخلاق وفضلها العظيم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله-.

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