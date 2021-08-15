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بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان

الأهالي يطالبون بعبارات أو كوبري مع القيام بعملية الردم وطبقة إسفلت

تسببت سيول وادي ابن عبدالله بالموسم في جرف طريق قرية الكدمي وخمس قرى أخرى الواصل للطريق العام مما تسبب في عزلة الأهالي, حيث يفتقر الطريق لوجود عبارات تزيح هموم الأهالي مع كل موسم أمطار.

وفي هذا الإطار قال الأهالي لــ" سبق":" أصبحنا في عزلة بسبب سيول وادي ابن عبد الله المنقولة من الأراضي اليمنية التي تجري خلال الأيام الحالية بشكل متواصل.

وأضاف أهالي القرية أن معاناتهم مع كل موسم أمطار وجريان السيول حيث ينقطع الطريق عن القرية ويضطرون للمرور من القرى المجاورة مروراً لمركز الموسم ثم الطريق العام عند ذهابهم لأعمالهم أو لشراء بعض الحاجات الأساسية أو المراجعات لمستشفيات المنطقة.

في السياق ذاته بين المواطن محمد ازيبي أن الحل الوحيد هو عمل عبارات أو كوبري لهذا الطريق والردم الحالي وعمل طبقة إسفلت فالترقيعات لم تعد مفيدة إطلاقاً.

وأفاد عبدالله ازيبي أن موسم السيول والأمطار في كل عام أصبح هاجساً يؤرقهم بسبب انقطاع الطريق، حيث سيصبحون مقطوعين لفترة طويلة بسبب جريان السيول المتواصلة وانجراف الإسفلت مع كل ردم أو ترقيع لهذا الطريق.

من جهته قال المواطن طاهر عريبي لـ " سبق " إن وادي ابن عبد الله من أكبر الأودية في منطقة جازان والتي تجري بها السيول المنقولة من الأراضي اليمنية المتواصلة خلال موسم الأمطار ولا تنقطع ولابد من وجود عبارات أو كوبري في هذا الطريق حيث إنه مع الوضع الحالي ينجرف مع كل سيل والردم لا ينفع أبداً.

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بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان
سبق

تسببت سيول وادي ابن عبدالله بالموسم في جرف طريق قرية الكدمي وخمس قرى أخرى الواصل للطريق العام مما تسبب في عزلة الأهالي, حيث يفتقر الطريق لوجود عبارات تزيح هموم الأهالي مع كل موسم أمطار.

وفي هذا الإطار قال الأهالي لــ" سبق":" أصبحنا في عزلة بسبب سيول وادي ابن عبد الله المنقولة من الأراضي اليمنية التي تجري خلال الأيام الحالية بشكل متواصل.

وأضاف أهالي القرية أن معاناتهم مع كل موسم أمطار وجريان السيول حيث ينقطع الطريق عن القرية ويضطرون للمرور من القرى المجاورة مروراً لمركز الموسم ثم الطريق العام عند ذهابهم لأعمالهم أو لشراء بعض الحاجات الأساسية أو المراجعات لمستشفيات المنطقة.

في السياق ذاته بين المواطن محمد ازيبي أن الحل الوحيد هو عمل عبارات أو كوبري لهذا الطريق والردم الحالي وعمل طبقة إسفلت فالترقيعات لم تعد مفيدة إطلاقاً.

وأفاد عبدالله ازيبي أن موسم السيول والأمطار في كل عام أصبح هاجساً يؤرقهم بسبب انقطاع الطريق، حيث سيصبحون مقطوعين لفترة طويلة بسبب جريان السيول المتواصلة وانجراف الإسفلت مع كل ردم أو ترقيع لهذا الطريق.

من جهته قال المواطن طاهر عريبي لـ " سبق " إن وادي ابن عبد الله من أكبر الأودية في منطقة جازان والتي تجري بها السيول المنقولة من الأراضي اليمنية المتواصلة خلال موسم الأمطار ولا تنقطع ولابد من وجود عبارات أو كوبري في هذا الطريق حيث إنه مع الوضع الحالي ينجرف مع كل سيل والردم لا ينفع أبداً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:55 PM

بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان

الأهالي يطالبون بعبارات أو كوبري مع القيام بعملية الردم وطبقة إسفلت

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عمر عريبي - الرياض
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3,799

تسببت سيول وادي ابن عبدالله بالموسم في جرف طريق قرية الكدمي وخمس قرى أخرى الواصل للطريق العام مما تسبب في عزلة الأهالي, حيث يفتقر الطريق لوجود عبارات تزيح هموم الأهالي مع كل موسم أمطار.

وفي هذا الإطار قال الأهالي لــ" سبق":" أصبحنا في عزلة بسبب سيول وادي ابن عبد الله المنقولة من الأراضي اليمنية التي تجري خلال الأيام الحالية بشكل متواصل.

وأضاف أهالي القرية أن معاناتهم مع كل موسم أمطار وجريان السيول حيث ينقطع الطريق عن القرية ويضطرون للمرور من القرى المجاورة مروراً لمركز الموسم ثم الطريق العام عند ذهابهم لأعمالهم أو لشراء بعض الحاجات الأساسية أو المراجعات لمستشفيات المنطقة.

في السياق ذاته بين المواطن محمد ازيبي أن الحل الوحيد هو عمل عبارات أو كوبري لهذا الطريق والردم الحالي وعمل طبقة إسفلت فالترقيعات لم تعد مفيدة إطلاقاً.

وأفاد عبدالله ازيبي أن موسم السيول والأمطار في كل عام أصبح هاجساً يؤرقهم بسبب انقطاع الطريق، حيث سيصبحون مقطوعين لفترة طويلة بسبب جريان السيول المتواصلة وانجراف الإسفلت مع كل ردم أو ترقيع لهذا الطريق.

من جهته قال المواطن طاهر عريبي لـ " سبق " إن وادي ابن عبد الله من أكبر الأودية في منطقة جازان والتي تجري بها السيول المنقولة من الأراضي اليمنية المتواصلة خلال موسم الأمطار ولا تنقطع ولابد من وجود عبارات أو كوبري في هذا الطريق حيث إنه مع الوضع الحالي ينجرف مع كل سيل والردم لا ينفع أبداً.

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