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خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا

قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.

وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.

وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:22 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
03:21 PM

خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا

قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.

وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

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