قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.
وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.
خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا
قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.
وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.
خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا
قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.
وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.