قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم. وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-21 قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.



وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:22 PM

اخر تعديل 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 03:21 PM

خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار





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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.



وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.